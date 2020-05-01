В чебоксарской школе №37 открылся музей боевой славы 101-го отдельного женского батальона

В чебоксарской школе № 37 после реконструкции к 75-летию Великой Победы открылся музей боевой славы. Его экспозиции посвящены подвигу 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.

История этого уникального музея в стенах учебного заведения ведет отсчет с 8 мая 1985 года. Именно тогда, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе ветеранов, участниц того самого батальона, в школе впервые распахнулись его двери.

Известно, что 101-й ОБ ВНОС формировался с 27 ноября по 5 декабря 1941 года. Служили в нем молоденькие девчата — им пришлось заменить мужчин-бойцов батальона, переброшенных на оборону Москвы. В 1942 году со всей Чувашии специально для этого собрали 500 крепких и спортивных девушек. В течение трех месяцев их обучали различать по шуму мотора немецкие и советские самолеты, передавать азбукой Морзе информацию в штаб, осваивать воинские специальности — словом, защищать Родину наравне с мужчинами.

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Об отважных девушках, с честью прошедших тяжелейшие испытания, в музее хранят память их личные вещи, письма, фотографии. В фондах музея, к примеру, можно встретить солдатские гимнастерки, полевой телефонный аппарат, ордена, медали ветеранов, военные трофеи. Всего здесь хранится около 160 экспонатов, более половины — подлинные. Берегут память о героическом батальоне и ученики — ребята активно участвуют в патриотических мероприятиях, при школе действует свой поисковый отряд.

Открытие обновленного музея стало для школы значимым событием. И хотя известные обстоятельства не позволили организовать в этот день большой праздник, ученики, педагоги, родители и все желающие смогли понаблюдать за церемонией открытия в прямом эфире через социальные сети. А многие успели ознакомиться с его залами онлайн — виртуальную экскурсию можно совершить, зайдя на сайт учебного заведения.

В школе рассказали, что после реконструкции музей значительно расширился — появились новые залы, интерактивные стенды и элементы. Проводить экскурсии здесь будут на четырех языках: русском, чувашском, английском и немецком.