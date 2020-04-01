В Чувашии каникулы для учащихся 1-8 классов могут начаться 18 мая

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Олег Николаев поручил подготовить решение о досрочном прекращении учебного года в Чувашии

Эту тему обсудили на еженедельном заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По словам врио Главы республики, необходимость такого шага продиктована запросом общества.

«По этому поводу поступает достаточно большое количество обращений. Родителям проблематично обеспечить полноценный образовательный процесс в дистанционном формате в течение такого продолжительного срока, и это понятно. Кроме того, по данным Министерства образования республики, есть возможность реализовать соответствующие решения без ущерба для образовательной программы», — отметил Олег Николаев.

Предполагается, что для школьников, обучающихся по программе 5-дневной учебной недели, последним днем школьных занятий станет 15 мая, по программе 6-дневной учебной недели — 16 мая. Таким образом, летние каникулы для учеников 1-8 классов в Чувашии могут начатся 18 мая 2020 года. Для учеников 9-11 классов завершение учебного года планируется после 25 мая. Как отметил Министр образования Чувашской Республики Сергей Яковлев, в ведомстве готовы в ближайшее время предложить соответствующие решения.

Опубликовано: 30 апреля 2020 г.


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