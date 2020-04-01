Землю получил, дом не построил — заплати штраф

Земельные инспекторы Росреестра нередко сталкиваются с тем, что участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, годами не используются по целевому назначению.

К примеру, житель Чебоксар еще в далекие девяностые облюбовал просторы Ядринского района рядом с рекой Сура. Он смог решить вопрос о предоставлении ему в одной из деревень земельного участка для ИЖС. Но вышло так, что наш герой забыл о существовании заветного местечка. Долгожданный дом на берегу реки так и не появился.

В прошлом году инспектор Ядринского отдела Управления Росреестра по Чувашии выехал на этот участок для проведения проверки на предмет соблюдения земельного законодательства. Земельный надел не был огорожен, зарос сорняками, стройматериалы не завезены. Каких-либо признаков начала и ведения строительных работ не имеется. Обетованные сотки не обрабатывались около 25 лет.

Управление уже не раз доводило до сведения граждан, в том числе через «СЧ», что за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, предусмотрена административная ответственность. Вот и этого гражданина ждало наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Не согласившись с постановлением Росреестра, он обжаловал его в районном, а затем в Верховном суде республики. Однако жалоба землевладельца была отклонена. Представители Фемиды поддержали позицию Росреестра.

Прежде чем покупать земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или решать вопрос с администрацией о выделении такого, тщательно обдумайте — а есть ли в том смысл. «Если вы просто хотите иметь место для отдыха и жарки шашлыков и не планируете в ближайшем будущем заняться возведением дома, то лучше не вкладывайте деньги в необдуманную покупку, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — По действующему законодательству на земельном участке, предоставленном под ИЖС, строительство должно начаться в течение трех лет. Если не уложились в этот срок, можно попасть под штраф за неиспользование участка по целевому назначению. А случаев, когда граждан штрафовали за пустующие участки, немало».