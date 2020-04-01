В больницах создадут дополнительный резерв реанимационных коек и аппаратов ИВЛ

О тестах на коронавирус, поставке аппаратов ИВЛ и обеспечении врачей средствами защиты шла речь на видеоконференции, проведенной полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым с главами 14 регионов округа.

По словам Комарова, в целом по округу на 23 апреля официально подтверждено более 4,6 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В среднем по ПФО это более 15 заболевших в расчете на 100 тысяч населения (по России без учета Москвы этот показатель равен 21,5).

Полпред отметил важность наращивания объемов тестирования на коронавирус для своевременного выявления заболевших. Так, на 21 апреля в целом по ПФО было проведено почти 319 тысяч тестов, обследовано более 280 тысяч человек, или почти 960 человек на каждые 100 тысяч жителей. Он также подчеркнул, что необходимо активизировать работу по созданию резерва реанимационных коек, обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время аппарат полпреда организовал взаимодействие регионов округа и Минпромторга России для согласования графиков поставок оборудования ИВЛ. Отдельного внимания, по словам Игоря Комарова, требуют вопросы полной укомплектованности медицинских организаций для лечения больных коронавирусом, врачами-специалистами соответствующего профиля, а также обеспечения лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты всех работников медучреждений.