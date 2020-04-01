«СЧ» попросила МВД прокомментировать видео с задержанием полицией женщины с детьми

«Она гуляла с детьми…»

Пандемия породила в нашей жизни ситуации, которые в прежней жизни казались бы нереальными.

Нарушать режим самоизоляции нельзя, за это грозят штрафы. Полицейские следят за тем, чтобы граждане соблюдали порядок, и обязаны вступать в контакты с нарушителями с самой благой целью – предотвратить распространение вирусной беды, которая на нас обрушилась. Но всегда ли эти контакты, так сказать, по-человечески объяснимы? К примеру, много шума наделало в интернет-сети видео, которое несколько дней назад записали в Чебоксарах возле парка Победы. Со слов очевидцев, полицейские остановили женщину с двумя детьми, потому что она гуляла с ними, но та утверждала, что они шли в магазин.

Судя по видео, сцена разыгралась предельно эмоциональная. Молодая женщина истошно кричала: «Люди, помогите!», когда полицейские пытались затолкать ее в служебный автомобиль, видимо, чтобы в ОВД оформить протокол. Рядом находились дети – мальчик на самокате и девочка постарше, их душевное состояние анализу не подлежит, и так все понятно…

Соцсети негодуют — полиция вышла за рамки дозволенных полномочий. Мы не делаем скоропалительных выводов, а задаемся вопросами. Газета «Советская Чувашия» 22 апреля сделала официальный запрос в адрес начальника отдела информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина с просьбой прокомментировать ситуацию по задержанию сотрудниками полиции женщины с детьми, которые стали печальными героями видео, распространенного в соцсетях. В частности, правомерны ли были действия сотрудников полиции, за что женщину пытались задержать (она действительно гуляла с детьми), и как оценивает с профессиональной точки зрения действия своих сотрудников руководство МВД по Чувашии. По истечении трех дней ответа от пресс-службы ведомства не поступило. «СЧ» следит за ситуацией