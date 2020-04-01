Лишившиеся работы после 1 марта будут получать пособие в размере 1 МРОТ

Пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда, 12130 рублей, в апреле-июне будут получать граждане, лишившиеся работы после 1 марта и зарегистрированные в качестве безработных, сообщают в Минтруда Чувашии. Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей. Увеличенное пособие и доплату люди будут получать в апреле, мае и июне — с даты регистрации в качестве безработного. И эти, и другие моменты прописаны в постановлении Правительства РФ, опубликованном 17 апреля. Для назначения пособия достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия.