Студент из Канаша взломал сайт родного колледжа

В суд направлено уголовное дело по факту совершения компьютерной атаки на сайт Канашского педагогического колледжа. Злоумышленником оказался 21-летний студент колледжа, обучающийся по специальности «Программирование в компьютерных системах». Летом прошлого года он скачал в Интернете программу, предназначенную для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. И с ее помощью совершил атаку на официальный сайт колледжа. Впоследствии, осознав, что копирование служебных сведений и модификация данных может повлечь для него негативные последствия, парень прекратил попытки использования хакерской программы. Кстати, в результате его компьютерной атаки сбоев в работе сайта колледжа не произошло. Вышли на новоявленного «хакера» сотрудники УФСБ России по Чувашии.