Чебоксарские лебеди принимают гостей

К городским птицам наведались сородичи.

Грациозные лебеди, несколько лет назад по воле человека ставшие украшением Чебоксарского залива, снова появились на водной глади. Традиционно их выпустили к 1 Мая.

Теплолюбивые птицы, как обычно, перезимовали в зооуголке «Ковчег», что на территории детского парка имени космонавта А.Г. Николаева. Пока на заливе можно увидеть лишь белых лебедей. Трех черных австралийских не спешат выпускать из зооуголка — этим нежным южным созданиям не очень подходит наш климат, их берегут до наступления настоящего летнего тепла.

Очевидцы насчитали на заливе 26 белоснежных красавцев, но не все они, оказывается, местные. Как сообщил директор муниципального Чебоксарского городского детского парка имени космонавта А.Г. Николаева Георгий Богуславский, к «городским» лебедям присоединились четыре диких. Видимо, пролетали мимо, заметили собратьев на воде — и заглянули в гости. Скорее всего, отдохнут да продолжат свой путь в места гнездования. «Чебоксарцам» за ними не подняться — крылья подрезаны.

Во время всенародной самоизоляции, спровоцированной новым коронавирусом, питомцы «Ковчега», альпаки, лоси, верблюд, лисицы, еноты, скучают без посетителей, сообщил директор парка. Не стали исключением и лебеди. Случайные прохожие на заливе с удивлением отметили, что нынче грациозные красавцы часто выходят на берег и не пугаются приближающегося человека. В прежние годы за ними такого не наблюдалось. Ой, рискуют доверчивые птицы, у нас ведь среди массы любителей животных всегда найдется несколько губителей! «Ну что вы, лебедь сам себя защитит», — успокаивает Георгий Леонидович.

Но птиц надо беречь и от других опасностей. Сейчас, например, в верхней части залива продолжается строительство новых очистных сооружений, они заменят аккумулирующую емкость, которая перехватывала стоки рек Чебоксарка, Сугутка и Трусиха, а также дождевые, талые, поливомоечные стоки с городских магистралей. В ходе замены старого оборудования не исключен выброс в залив грязных вод. Горожанам это ничем не грозит, а вот «подневольные» лебеди могут серьезно пострадать…

Фото Максима Васильева. На Чебоксарском заливе лебедям просторно, но чистая ли здесь вода?