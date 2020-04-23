Сотрудники Второй горбольницы рассказали Олегу Николаеву о жизни и работе в условиях изоляции

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Во вторник, 21 апреля, врио Главы республики Олег Николаев провел видеоконференцию с сотрудниками чебоксарской городской больницы № 2, медперсонал и пациенты которой по предписанию Роспотребнадзора с 13 апреля были изолированы.

Сотрудники, пришедшие на видеовстречу, были в приподнятом настроении, что ощущалось даже на расстоянии. Они рассказали, как занимались лечением больных, как оздоравливали тех, кто не нуждался в лечении, но не мог покинуть больницу.

Каждое утро начиналось с зарядки, затем завтрак — всех оставшихся на изоляцию сотрудников и пациентов обеспечивали горячим питанием. Далее выполнялись все необходимые процедуры. На момент закрытия лечебного учреждения здесь были и тяжелые больные. По телемедицинской связи доктора консультировались с коллегами из других лечебных учреждений, чтобы уточнить лечение.

Сейчас в больнице остались только четверо тяжелых пациентов, остальные выписаны домой. Отметим, что пациенты не заразились коронавирусом — не забываем, что люди болеют самыми разными заболеваниями. Для медиков это тоже был радостный день — все они наконец-то встретятся со своими родными.

Олег Николаев поблагодарил медиков за то, что несмотря на определенные неудобства, они остались верны своему долгу. Не унывали, не падали духом. И показали пример всем, как можно проводить изоляцию. «Огромное вам спасибо за вашу работу. Невзирая на обстоятельства, вы полны оптимизма, и таким образом подаете пример всем остальным. Мы обязательно победим этот вирус», — сказал он.

Не секрет, напомнил руководитель региона, что многие самоизоляцию воспринимают как беду, но сейчас это вынужденная мера, которая помогает преодолеть эпидемию. Ведь очень многие люди переносят коронавирус без каких-либо симптомов, однако они могут заразить других, кто заболеет тяжело. Поэтому придется еще немного потерпеть.

На вопрос журналистов, присутствующих на видеоконференции, когда можно будет вернуться к привычной жизни, Олег Николаев сказал, что делать это придется постепенно. Сейчас рассматривается вопрос об открытии парикмахерских. Если люди будут готовы работать в условиях эпидемии — тщательно стерилизовать инструменты, проводить санобработку помещения, записывать данные каждого клиента, то парикмахерские можно будет открыть.

 

Фото cap.ru:
На видеоконференции сотрудники больницы поблагодарили всех, кто их поддерживал в трудные дни изоляции.

Опубликовано: 23 апреля 2020 г.


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Один Ответ

  1. Так и нет показателей за 1 кв. 2020г. по остальным болезням, которые влияют на смертность человека в Чувашии, для сравнения. Лишать человека бывать на свежем воздухе в парках, скверах, лесу, на набережной у р.Волга — это неоправданные и вредные меры для здоровья человека и это управлеченское недорузумние.

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