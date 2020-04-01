Пассажиропоток центрального автовокзала в Чебоксарах упал в пять раз

Связано это с отменой межмуниципальных перевозок и снижением числа автобусных рейсов с двухсот шестидесяти до пятидесяти. Сократилось и количество пассажиров в каждом автобусе: в соответствии с требованиями безопасности транспорт отправляется в дорогу, заполненный на 50%. И если раньше с автовокзала отправлялась тысяча человек в день, то теперь всего двести. Центральный автовокзал работает в убыток, сообщают в его администрации, и надеются на поддержку властей.
Опубликовано: 23 апреля 2020 г.
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