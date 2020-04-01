Прокуратура обязала сельскую администрацию взять на баланс бесхозные водонапорные башни и водопровод

На территории Алманчинского сельского поселения Красноармейского района находятся восемь бесхозных объектов водоснабжения — артскважины и водонапорные башни.

Это установила в ходе проверки местная прокуратура. Фактическое отсутствие владельцев этих объектов, а также водопроводных сетей, задействованных в системах водоснабжения деревень поселения, нарушает права и интересы их жителей на безопасное и в достаточных объемах водопотребление. При этом органом местного самоуправления каких-либо действий по оформлению указанных объектов не предпринимается, пришла к выводу прокуратура и обратилась в суд с требованием обязать администрацию Алманчинского сельского поселения поставить на учет бесхозное имущество. Иск удовлетворен.