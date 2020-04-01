За поставку медоборудования по завышенным ценам — 3,5 года колонии

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ленинский суд Чебоксар признал директора АО «ЮСАР+» виновной в пособничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Установлено, что подсудимая содействовала в приобретении Республиканским онкодиспансером с января 2016 по сентябрь 2017 года незарегистрированного в Росздравнадзоре программного обеспечения для медицинских целей, которое в связи с этим было невозможно использовать по назначению. Кроме того, она признана виновной в пособничестве в приобретении для диспансера в 2017–2018 годах медоборудования по явно завышенным ценам. Общая сумма причиненного преступными действиями ущерба составила более 34 млн рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил виновную к 3 с половиной годам колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания ей также определен запрет на занятие руководящих должностей в органах управления коммерческих организаций сроком на 2 года 9 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу. Уголовное дело находилось в производстве регионального УФСБ.

Опубликовано: 14 апреля 2020 г.


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