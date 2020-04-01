Житель Новочебоксарска получил срок укрывательство особо тяжкого преступления

Следствием и судом установлено, что в июне прошлого года обвиняемый, находясь в квартире своего знакомого, зная о совершенном им убийстве, помог мужчине скрыть тело убитого. Потерпевший и его будущий убийца вместе пили в городском кафе, где и познакомились. Затем продолжили застолье в квартире злоумышленника, который в ходе ссоры убил гостя, пустив в ход нож. Через несколько дней он при пособничестве знакомого попытался избавиться от трупа.

За укрывательство убийства суд приговорил пособника к 2 с половиной годам колонии строгого режима, а новочебоксарец, совершивший преступление, отбывает наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.