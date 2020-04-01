В Вурнарах строится коллектор очистных сооружений

Реализация национальных проектов находится под личным контролем врио Главы республики Олега Николаева. Ведь это хорошие инвестиции, сулящие реальные улучшения качества жизни людей. Особое внимание уделяется строительству крупных объектов с большими объемами финансирования. Один из таких — коллектор хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями в поселке Вурнары сметной стоимостью более 406 млн рублей, возводимый в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Вчера Олег Николаев провел совещание в режиме ВКС по ходу строительства данного объекта. Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев, сомнений в том, что очистные будут сданы в установленные сроки — в ноябре этого года, не имеется. Генеральный подрядчик АО «ПМК-8» справляется с контрактными обязательствами хорошо, строительно-монтажные работы ведутся по графику.

Генеральный директор организации Виталий Ижелеев подтвердил оценку своей работы. С напряженной программой прошлого года компания достойно справилась, освоив большую часть сметной стоимости. График текущего года также утвержден заказчиком, работы идут по плану с ежемесячным освоением до 40 млн рублей. В июне — августе намечено приступить к выполнению работ по биологической составляющей сооружений.

Стоки должны поступать в коллектор после первичной очистки на хозяйствующих и других субъектах, в том числе школах, больницах. А местные предприятия — завод смесевых препаратов, мясокомбинат, молочный завод — достаточно «щедры» на отходы. Олег Николаев спросил у участников совещания, успевают ли на них установить уловители нечистот параллельно благополучному ходу строительства коллектора. И.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев подтвердил — предприятия и организации обязаны доводить свои стоки до нормативных значений. В этой связи к ним есть вопросы, хотя время идет, срок сдачи очистных приближается.

Врио Главы попросил высказаться на этот счет главу райадминистрации Леонида Николаева и руководителей предприятий. По словам главы, работа эта ведется с прошлого года. Завод смесевых препаратов фирмы «Август» уже довел свои стоки до нормативов, а вот на молочном заводе есть вопросы по установке жироуловителей. Но представитель руководства этого предприятия заверил, что до августа оборудование будет установлено. А генеральный директор мясокомбината Николай Аливанов заявил, что с этой задачей они справятся к середине лета.