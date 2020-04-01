В Чувашии сократилось количество мест для курения

Такая информация была озвучена 8 апреля в ходе заседания Кабинета Министров Чувашской Республики. Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что по результатам глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), проведенного в Чувашской Республике с 2014 по 2019 гг. произошло снижение распространенности потребления табака с 22,1% до 19,9%, и увеличилась доля людей, отказавшихся от ежедневного курения, с 6,3% до 11,3%.

Однако около 20% жителей по-прежнему находятся в числе активных курильщиков. В связи с этим Минздравом Чувашии предлагается расширить перечень мест, где запрещается курение табака. В дополнительный перечень вошли: границы территорий, занятых набережными, места на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения, занятые органами государственной власти, органами местного самоуправления, места на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения, предназначенные для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещения рынков, нестационарных торговых объектов, а также парковки общего пользования.