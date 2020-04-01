В Шомиково утонул восьмилетний мальчик

Днем четвертого апреля в деревне Шомиково Моргаушского района восьмилетний мальчик во время прогулки провалился под лед на местном пруду и утонул.

В это время рядом с ним находился семилетний мальчик, он пытался помочь другу, но и сам тоже провалился в воду. Ему удалось выбраться на берег и позвать на помощь взрослых, однако было уже поздно. На место происшествия незамедлительно выехали следователи СУ СКР по Чувашии. Проведен тщательный осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства происшедшего.