Здесь будет парк Победы

Оригинал фото

Фото из архива Национального музея

…Сегодня здесь проложены дорожки, растут серебристые ели, и горит Вечный огонь у монумента Воинской Славы — место, известное всем чебоксарцам как смотровая площадка восточного косогора.

Не сразу-то и узнаешь, но действительно внизу справа заснеженная Волга, слева знакомые силуэты чебоксарских церквей и зданий. Знакомые силуэты — это, скорее, для старожилов города, но и для сегодняшнего поколения ориентирами могут служить Успенская церковь и Введенский собор.

С возвышенности не видно улиц в районе Винокурни (это место, где сегодня расположены площадь Речников и Чебоксарский порт), видна только верхушка колокольни Крестовоздвиженской церкви. Мужичок в фартуке на переднем плане держит в руках по кирпичу и как бы думает: а что строить-то будем? Дело в том, что в начале апреля 1930 года эта фотография была опубликована в газете «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия»), и подписана она была: «Постройка бойни около гор. Чебоксар».

Что-то не срастается — не было никогда бойни в этом месте. Да, действительно, раньше небольшая скотобойня и «обжорные ряды» были расположены на Базарной площади в районе Покровской церкви. Запашок от этого места, скажем так, шел вразрез с планами постройки здесь городского сада (сад напротив Дома связи, в дальнейшем Центральный детский парк), и в 1930 году бойня была вынесена в поле. Но поле это находилось не здесь, не на восточном косогоре, а в районе нынешнего Кировского поселка и будущей улицы Гражданской, так что газета, скорее всего, поспешила выдать желаемое за действительное.

Большую часть фотографии занимают кирпичные штабеля, и если внимательно посмотреть, то на первом плане кирпич заводского производства, а на заднем — с остатками извести (более светлый), то есть полученный при разборе старых кирпичных зданий. Но во всех каменных зданиях в городе после революции размещались государственные учреждения, каждое из них числилось как «дом Совдепа» и имело порядковый номер. Так какие же каменные строения исчезли в Чебоксарах к 1930 году? Ответ простой — церковные, а именно: колокольня Троицкого монастыря, колокольня Предтеченской церкви и церковь Святой Параскевы с колокольней. Исчезли три колокольни из пяти, возвышавшихся на западном косогоре, и вполне вероятно, что свое последнее пристанище они нашли здесь — на восточном.

Но для чего же на продуваемое всеми ветрами место было завезено столько кирпича? Планировалась ли здесь постройка бойни — вопрос, но в начале 1930-х годов на восточном косогоре действительно начались сразу две стройки. Строили склады приемного пункта «Заготзерно» и радиовещательную станцию. Складские помещения — это деревянные постройки, кирпич шел в лучшем случае на фундамент, а вот радиовещательная станция — сооружение кирпичное и по тем временам внушительное.

Оно, кстати, существует и по сей день — немного вглубь, на равном расстоянии между Дворцом культуры имени П.П. Хузангая и монументом Воинской Славы, правда, из-за разросшихся деревьев его почти не видно. Зато на снимке 1934 года никакой растительности и станция как на ладони. Справа видно основание одной из двух деревянных мачт, между которыми была протянута антенна. 102-метровые мачты были установлены еще в конце 1931 года, но сама радиостанция начала действовать 4 июля 1935 года, перед празднованием 15-летия Чувашской автономии.

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования столетия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне, и выходящего при поддержке Мининформполитики республики.