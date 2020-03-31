Где в Чебоксарах купить маски

Тщетно обойдя несколько аптек в поисках маски, в минувшее воскресенье корреспондент «СЧ» по совету продавца с рынка направился в частную швейную мастерскую поблизости.

Там и впрямь шили маски, но, как сказала швейница, по заказу на целую партию. Правда, журналисту работница мастерской удружила — достала одну маску из-под прилавка, черного цвета, за 100 рублей. Впрочем, дала чек…

Спустя час в мастерской, представляющей собой тесный закуток, образовалась очередь. Люди буквально прижимались друг к другу, тут уж не до рекомендуемых 2 метров дистанции… Заказывали по 10, 50 штук.

Через день на сайте Минэкономразвития республики появилась информация о том, что за пошив масок взялась фабрика «Пике». По последней информации с предприятия, здесь ежедневно шьют до 10 тысяч масок. Реализуются они оптом как внутри республики, так и за ее пределами. Много заявок из других регионов, но в Чебоксарах фабрика продает маски в своих фирменных магазинах. Мы позвонили в пару точек — действительно торгуют, упаковками по 4 штуки в каждой.

Оперативно среагировали на ситуацию и в ООО « Чулочно-трикотажная фабрика». Как сказали нам на предприятии, изделия реализуются оптом, в том числе за пределы республики. Если партия не меньше тысячи штук – одна маска будет стоить 70 рублей, если меньше – цена договорная. В фирменных магазинах тоже торгуют масками… Но чтобы купить их, придется выстоять в очереди не менее двух часов. Есть сомнения, что все покупают маски только для себя и родственников, а не на перепродажу. Как, кстати, и тут с соблюдением требований об ограничении передвижений горожан?..

В итоге, как сказали нам в пресс-службе Минэкономразвития, организованный, то есть с разрешительными документами пошив масок налажен на этих двух предприятиях. А также в системе Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чувашии. Что касается частных мастерских, то наверняка уже многие из них освоили выпуск нового изделия. Пошел слух, будто маски появились и в аптеках…

Фото Андрея Федорова