В школах Чувашии идет подготовка к дистанционному обучению

Ученикам продлили каникулы, а садики ушли «в дежурный режим»

До 5 апреля продлены школьные каникулы, на выходные ушли детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования. Напомним, указом Президента России Владимира Путина вся эта неделя объявлена для всей страны нерабочей в качестве меры противодействия распространению коронавируса.

«Для детей, чьи родители в этот период в соответствии с указом Президента должны выйти на работу (например, папа — водитель троллейбуса, а мама — врач. — Прим. авт.), в детсадах создаются дежурные группы, — сообщил на брифинге, посвященном организации дистанционного образования школьников и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев. — Ситуации могут быть разные, но безопасность детей — прежде всего». Яковлев также уточнил, что родителей, которым придется водить детей в дежурные группы, судя по оперативно проведенному опросу, немного. В районах их единицы, а в Чебоксарах на конец прошлой недели чуть более 400 мам и пап изъявили желание водить своих чад в детсад в нерабочую неделю.

Отметим, прием детей осуществляется в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением так называемых «утренних фильтров» (детсадовцев проверят на наличие повышенной температуры, симптомов ОРВИ и гриппа, если таковые выявятся, то детей родители должны будут забрать, чтобы они не заразили своих сверстников).

Что же касается школьников и студентов, то, как только каникулы закончатся, с 6 апреля и до особого распоряжения школы, техникумы и колледжи продолжат обучение в дистанционной форме, отметил руководитель ведомства. И к этому, по его словам, большинство образовательных учреждений готово, в том числе — и сельские школы. На брифинге было отмечено, что будут задействованы разные формы дистанционного обучения, в зависимости от того, какие ресурсы имеет сама школа, есть ли компьютеры и интернет дома у ребят. Школьников ждут проектная деятельность, самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами, онлайн-уроки по скайпу, просмотр видеоуроков на интернет-порталах.

Родителям на заметку — На едином бесплатном государственном портале по поддержке родителей растимдетей.рф запущен навигатор консультационных центров, которые оказывают психолого-педагогическую, методическую поддержку по вопросам воспитания и образования детей, а также дистанционной формы обучения. — ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ в Чувашском республиканском институте образования по вопросам организации дистанционного обучения для родителей и учителей 8 (8352) 583789 .

К слову, Минпросвещения России предоставляет возможность использовать бесплатно достаточное количество электронных платформ, каждая из которых имеет более ста тысяч различных заданий, материалов, лекций.

Ну а какую форму работы выбрать, решает сама школа совместно с родителями. Через систему «Сетевой город» учителя будут присылать нужные задания или ссылки. Если совсем нет возможности дистанционного обучения с помощью гаджетов, допускается бесконтактная передача распечатанных материалов с заданиями учителя, которые родители смогут забрать, к примеру, на вахте в школе.

«Чтобы процесс обучения был эффективным, учителям необходимо обязательно поддерживать с учениками и их родителями обратную связь, — подчеркнул Сергей Яковлев. — Понятно, что прямой контакт с учителем — во всех отношениях лучше, но в связи со сложившейся ситуацией стоит подумать в первую очередь о здоровье как своих детей, так и учителей. Педагогам же мы рекомендуем чуть мягче и лояльнее оценивать работы учеников».

В завершение брифинга через журналистов Сергей Петрович уже больше как отец двоих детей обратился к родителям. «Понимаем, что будут и трудности. Первое время детям наверняка будет нужна помощь, чтобы адаптироваться к работе онлайн. Поэтому прошу проконтролировать учебный процесс своего чада, продумать режим отдыха и занятий, распорядок дня, в особенности если детей в семье двое и больше, а компьютер один», — сказал глава ведомства. И добавил, что в таких непростых условиях родители просто не должны оставаться безучастными.

КСТАТИ ЕГЭ. Единый госэкзамен в этом году начнется 8 июня, а Основной государственный экзамен (для 9-х классов) — 9 июня. Об этом на очередном совещании с региональными министрами образования сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По прежнему графику ЕГЭ планировали начать с 25 мая, а ОГЭ — с 22 мая. Ранее, напомним, на июнь была перенесена досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта. ВПР (Всероссийские проверочные работы). ВПР в 2020 году для учеников 4-7 классов должны быть проведены до 25 мая 2020 года. График проведения определяется школами самостоятельно.

МНЕНИЯ

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ,

и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии:

«Не как временно исполняющий обязанности министра, а как родитель отмечу, что не стоит сегодня зацикливаться на трудностях, на технологиях дистанционного формата — это все же вторично. Первично — все-таки здоровье наших детей. Проведите эту неделю с пользой для детей, вовлекая ребят в чтение, в развитие творческого потенциала, поддерживайте тягу детей к знаниям и самое главное — сохраняйте позитивный настрой. Для сохранения здоровья важно, чтобы дети были не на улице, а дома все эти дни».

ВЛАДИСЛАВ ВОЛКОВ,

директор Аликовской средней общеобразовательной школы имени И.Я. Яковлева:

«К дистанционному формату обучения мы давно готовы — компьютерная техника в школе есть, работают электронные журналы. 17 марта мы в качестве эксперимента уже организовали удаленное обучение наших школьников, проверили, у всех ли учеников есть компьютеры и необходимые для видеоуроков гаджеты, имеется ли доступ к интернету. На сегодня все наши учителя готовы. 94% учащихся имеют возможность учиться дистанционно. Остальным готова помочь школа: нуждающимся семьям будут предоставлены школьные компьютеры на ответственное пользование и хранение. Единственная сложность, которая может возникнуть, — низкая скорость интернета, но будем использовать разные формы и решать проблемы по ходу дела. Нагрузка на учителя по проверке домашних заданий, конечно, увеличится, но есть возможность использовать платформы с автоматизированной проверкой домашнего задания. Так что, уверен, мы справимся».

ИННА ИСАЕВА,

директор чебоксарской гимназии №5, депутат Госсовета Чувашии:

«При всей мощности современного оборудования надо понимать, что самые главные ресурсы школы — это кадры, учителя. Поэтому первая наша задача была объединить учителей под идею изучения электронных ресурсов и апробировать эту систему еще перед началом весенних каникул. Но возникли некоторые проблемы. Во-первых, это неумение ребенка воспринимать информацию без учителя и родителя. Поэтому мы решили, что у нас будет вариативное обучение: онлайн-уроки, записанные учителями видеоролики с объяснением материала, которые ученики вместе с родителями могут просмотреть. Конечно, предусмотрены и разные формы снятия напряжения после долгого сидения возле компьютера. Во-вторых, 280 семей наших учеников не имеют дома компьютеров, поскольку у некоторых родителей есть принципиальная позиция — не вводить в информационное поле детей. В таких случаях продуманы альтернативные варианты, как, например, распечатка материалов, задания по учебнику и т.д. Мы также понимаем, что не все родители могут пользоваться электронными ресурсами, поэтому мы открыли горячую линию для родителей, где им будут разъяснять все сложные моменты».

Фото Олега Мальцева: Пока дети отдыхают на каникулах, учителя осваивают технологии дистанционного обучения.