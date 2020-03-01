Скрытые апельсины и «клад» в макулатуре. История республики на страницах «СЧ»

65 лет назад — 27 марта 1955 года
Наступила весна, и юные любители птиц готовятся встречать скворцов.
«Во всех чебоксарских школах проходит День птиц. Ребята слушают беседы о жизни пернатых, делятся своими наблюдениями, вывешивают скворечники.
Вот ученики пятого класса второй средней школы Толя Корнилов и Саша Николаев приготовили свой подарок: на высоком дереве они укрепляют скворечник».
Фото М. Егорова.
90 лет назад — 23 марта 1930 года
Тревожные слухи переполошили всех девушек Алатырского района.
«В некоторых селениях Алатырского района был пущен недавно слух, что-де, всех девиц свыше 4-х пудов весом будут забирать в Китай «на племя».
Девицы всполошились. Многие поспешили выйти замуж. В селениях, где еще не закрыты церкви, попы не успевали венчать. Деньги и «дары» потекли рекой.
Комсомольцам и просвещенцам на селе надо в самом зародыше разоблачать сущность таких слухов, а тех, кто распространяет эти слухи, надо отправить куда следует.
П.З.».
23 марта 1930 года
Сирота из д. Янгильдино Цивильского района Е. Александрова целый год работала прислугой у врача Акрамовского ветпункта Громова.
«За работу от зари до зари Громов платил ей 3 рубля в месяц. Через год он уволил батрачку, не выдав ей выходного пособия, но через несколько месяцев принял ее снова на тех же условиях. Александрова не выдержала нечеловеческой эксплуатации и пожаловалась властям. Громов за это стал ее сильно притеснять и даже… бить.
Он чуть ли не ежедневно бьет и свою жену. Население сильно возмущено действиями Громова и требует сурового наказания за эксплуатацию и издевательство над батрачкой.
АКРАМОВЕЦ».
55 лет назад — 30 марта 1965 года
Собирая макулатуру, ученики 2 «А» класса Чебоксарской средней школы № 1 вряд ли ожидали найти в ней «клад».
«Когда ребята стали набивать мешки своими «трофеями» в универмаге, на проспекте Ленина, Нина Салтыкова заметила среди обрывков бумаги небольшую коробочку.
— Может быть, игрушку нечаянно выбросили? — переглянулись ребята.
Но в коробочке оказалось… 159 рублей. Нина вместе с Геной Кузьминым, Людой Алексеевой и Галей Павловой позвали работников магазина. О находке составили акт, и деньги вернули в государственную кассу. А администрация универмага на пионерской линейке преподнесла ученикам подарки».
50 лет назад — 25 марта 1970 года
В овощной магазин № 4 поступили в продажу апельсины. Но очень скоро продавцы объявили, что апельсинов больше нет — закончились.
«И тут одна из покупательниц показала на огромное зеркало, которое висело на стене за прилавком: в зеркале отражался непочатый ящик с апельсинами.
Выяснилось — на складе лежат еще шесть ящиков с этими фруктами. «Это для детсада № 57. Они не успели забрать», — ответила завмаг.
Контролеры тут же связались с детсадом. Им ответили по телефону, что детсад получил шесть ящиков апельсинов и их уже вывезли.
Когда об этом сказали заведующей магазином, она опять стала выкручиваться: «Эти апельсины предназначены детсаду № 50».
Пока выясняли по телефону, заведующая магазином сбежала. Растерянные продавцы твердили одно: без заведующей торговать апельсинами не имеют права.
А в это время несколько контролеров решили осмотреть прилавки. И что же — нашли еще два ящика непочатых и один начатый. Налицо явное нарушение правил торговли. Дефицитный товар заведующая В.Я. Федорова припрятала для своих близких, знакомых и друзей.
В. Романов, нештатный инспектор Чебоксарского городского комитета народного контроля».
45 лет назад — 24 марта 1975 года
Шемуршинский механизатор приехал в гости в Чебоксары и стал… москвичом. Он выиграл в лотерею квартиру в Москве стоимостью почти полмиллиона рублей. Организаторы не сразу нашли счастливчика.
«Незадолго до тиража из Шемуршинского района на день рождения своего друга в Чебоксары приехал механизатор средних лет. Закономерно решив, что выпить ему все равно дадут, он вместо положенных ста граммов купил лотерейный билет. <…> Услышав счастливый номер, механизатор подпрыгнул так, что до сих пор у него на голове осталась отметка в виде шишки от удара о потолок. …Три дня шемуршинец отмечал с друзьями событие. Потом, овладев собою, все же решил: надо ехать в Москву. <…> Приз можно взять деньгами. Но у механизатора растет сын и на семейном совете решено, что лучше иметь в столице квартиру».
ОТ РЕДАКЦИИ
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