В прокуратуре Чувашии отметили лучших

Главное — помочь людям

Нагрудные знаки и медали, грамоты и благодарности, часы и даже погоны — на небольшом столике в стенах прокуратуры республики не оставалось свободного места… Все эти «подарки» были предназначены лучшим в профессии. Тем, кто отмечал День работника прокуратуры Российской Федерации и 298-летие образования прокуратуры страны.

Выступая с поздравлением, Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что своим ежедневным кропотливым трудом прокуроры вносят значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, эффективно отстаивают интересы государства и права граждан. Отдельно руководитель региона указал на активное сотрудничество органов власти и прокуратуры в нормотворческой и других видах деятельности.

Прокурор Чувашской Республики Василий Пословский в своей речи поблагодарил коллег за достигнутые результаты, добросовестный труд, командную работу и профессионализм. В минувшем году, подчеркнул он, много делалось для обеспечения правового порядка в социальной сфере, для защиты прав граждан в самых разных отраслях.

Нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» по праву получил Алексей Зольников, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Чувашии. Алексей Зотович признается, что о будущей профессии задумывался еще в детстве, уже тогда его тянуло, пусть и неосмысленно, к юриспруденции. В старших классах настольной книгой будущего прокурора стало «Преступление и наказание» Достоевского, он и сегодня иногда перечитывает любимое произведение. Прервав династию (родители и дед Алексея Зольникова медики), молодой человек стал прокурором, но и семейное дело он, можно сказать, все же поддержал. Ведь, по его мнению, и врачи, и юристы, прокуроры следуют одной цели — помочь людям.

Начал свой трудовой путь Алексей Зольников с должности помощника Шумерлинского межрайонного прокурора, работал в прокуратуре Калининского района, а с начала двухтысячных — в республиканской прокуратуре.

Награждали в этот день и начальника уголовно-судебного управления прокуратуры республики Юрия Юркина, которому за заслуги в укреплении законности присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Чувашской Республики», соответствующий указ подписан Михаилом Игнатьевым.

В отличие от коллеги, Юрий Петрович пошел по стопам своих родителей: мама его была следователем, папа — судьей. Сам он начал с адвокатской деятельности, несколько лет проработал, как и отец, судьей… «Никогда не думал, что буду работать в прокуратуре, но вот стал прокурором. Не жалею, что так получилось, я нашел свое дело», — так рассуждает Юрий Петрович, объясняя, что предыдущий опыт работы судьей ему только помогает, ведь судебную деятельность он знает изнутри. В прокуратуре Юркин трудится вот уже больше двадцати лет. А своим подчиненным нередко советует: встать на место судьи, затем «вернуться» в должность прокурора и лишь тогда принимать решение.

Глава чувашской столицы Евгений Кадышев, поздравив всех с праздником, вручил юбилейные медали «550 лет Чебоксарам» прокурору республики Василию Пословскому, а также прокурору столицы республики Андрею Бельскому и двум ветеранам ведомства. Нашли своих хозяев на празднике и награды Генерального прокурора Российской Федерации: 23 наиболее отличившимся работникам прокуратуры Чувашии вручили нагрудные знаки, медали, знаки отличия… Были в День работника прокуратуры и другие награды.