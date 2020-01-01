В новочебоксарской школе №19 прошел турнир по хоккею в валенках

Большой спортивный праздник на льду для детей и родителей устроил Совет отцов возле школы № 19. Но коньки участникам в этот раз не понадобились. Главное, чтоб на ногах были… валенки.

Вот уже третий год инициативные новочебоксарские папы проводят турнир по хоккею в валенках. Экипировка в такой игре проще простого — любая удобная одежда и клюшка. На ноги игроки надевают валенки, в которых, к слову, передвигаться на льду сложнее, чем на коньках. А вместо шайбы они гоняют по льду мячик.

Впрочем, строгих правил в этой игре нет, поэтому даже тех, кто пришел без валенок, в ледовую дружину принимали охотно. Матчи состоялись между командами школ 17 и 19 и 18-го лицея. Игры проходили по круговой системе между командами в четырех возрастных группах. Кроме того, все желающие могли принять участие и в других зимних забавах, эстафете и перетягивании каната. Между соревнованиями участники и болельщики угощались горячим чаем и сосисками в тесте, о «перекусе» тоже позаботились активные папы.

По результатам турнира команды школ № 17 и 19 набрали одинаковое количество очков, поэтому победителя пришлось определять по количеству забитых голов. В результате, с преимуществом в три очка, переходящий кубок турнира Совета отцов по хоккею в валенках завоевала 17-я школа.

Всем участникам подарили памятные значки, шоколадки. А командам-победителям в возрастных категориях были вручены дипломы.

Фото cap.ru: Активные папы не остались в стороне — надев валенки, вышли на лед.