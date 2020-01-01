Россия — это все мы вместе

Президент Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию

В этот раз церемония оглашения ежегодного Послания Президента России состоялась в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь собрались члены правительства страны, представители судейского сообщества, правоохранительных органов, председатель ЦИК, глава Счетной палаты, главы основных конфессий, члены Государственного Совета России, в том числе Глава Чувашии Михаил Игнатьев, а также представители законодательных органов регионов, среди которых председатель Госсовета республики Альбина Егорова. Освещать церемонию аккредитовалось рекордное количество журналистов — около 900 человек.

Как сообщают в пресс-службе Кремля, Президент придает большое значение этому документу, в котором называет приоритетные направления работы властей, рассказывает о своем видении стоящих перед страной проблем и путях их решения. Работа над Посланием начинается за несколько месяцев до оглашения и продолжается вплоть до последнего момента, а его содержание остается в тайне.

Впрочем, каждый раз накануне оглашения этого документа эксперты высказывают свои версии по поводу его содержания. Нынче эту работу им облегчил сам Владимир Путин — в интервью одному из информагентств он сообщил, что затронет «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности». Поэтому все сходились на том, что акцент в Послании будет сделан на «социалке».

Но реальность превзошла все ожидания — глава государства предложил ввести такие меры государственной поддержки семей с детьми, которые комментаторы уже назвали беспрецедентными. Среди них ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно и право на маткапитал в его нынешнем объеме при рождении первенца; дополнительные выплаты при рождении второго ребенка и продление самой программы маткапитала как минимум до 31 декабря 2026 года; обеспечение бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы — с первого по четвертый класс. Серьезные изменения ожидают также системы образования и здравоохранения страны.

Затронул Президент России в своем Послании и другие темы — экономическую ситуацию, обороноспособность, состояние экологии, международные отношения, необходимость внесения изменений в действующую Конституцию страны. Полностью текст Послания к Федеральному Собранию вы можете прочитать в сегодняшнем номере газеты.

Фото kremlin.ru: Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены, считает Президент.