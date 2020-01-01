АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ

глава администрации города Чебоксары

«Историческим событием станет запуск троллейбусного сообщения между городами Чебоксары и Новочебоксарск! Это будет первый межмуниципальный троллейбусный маршрут № 100. От Красной площади столицы Чувашии до центра Новочебоксарска время в пути составит 48 минут. Чебоксары сегодня на шестом месте в России по количеству подвижного троллейбусного состава, а по Приволжскому федеральному округу — на первом. Для нас троллейбусная сеть — как метро для Москвы, главная транспортная артерия. Радует, что при поддержке главы региона Михаила Игнатьева обновляются троллейбусы и активно развивается троллейбусная инфраструктура».