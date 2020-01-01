Чувашия присоединилась к Всероссийской декаде спорта и здоровья

Пройдет она с 1 по 8 января. Уже в первый день Нового года любителей активного отдыха рады были видеть во многих плавательных бассейнах, тренажёрных и спортивных залах, а также на ледовых катках и лыжных трассах, сообщают в Минспорта республики.

Декада спорта и здоровья впервые прошла в дни новогодних каникул 10 лет назад. С каждым годом в ней принимает участие все больше людей. Во всех городах и районах Чувашии разработаны планы проведения Декады спорта и здоровья. Предусмотрены соревнования по различным видам спорта, спортивные фестивали, семейные старты, комбинированные эстафеты, массовые катания на коньках, лыжах и санках.

А 11 января в республике впервые в этом году состоится День здоровья и спорта, предусматривающий бесплатное посещение многих спортивных объектов ( полный список этих объектов размещен на сайте министерства физической культуры и спорта Чувашии). Такие дни, напомним, начали проводиться по инициативе Минспорта с 2013 года. А с 2014-го по Указу Главы Чувашии Дни здоровья и спорта организуются каждый месяц, график их проведения утверждает правительство республики. В этом году, помимо 11 января, они пройдут 15 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 24 октября, 28 ноября и 19 декабря.