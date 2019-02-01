Стипендия за хорошую успеваемость не отменяет социальную выплату

Прокуратура республики восстановила права студентки одного из чебоксарских вузов на социальную защиту .

В ходе проверки установлено, что девушка являлась получателем государственной социальной помощи (стипендии), так как она воспитывается в многодетной и малоимущей семье. С августа нынешнего года выплата этой стипендии была прекращена в связи с назначением ей государственной академической стипендии – за хорошую успеваемость.

Однако по выводам надзорного ведомства, лишение студентки социальной стипендии нарушают требования федерального закона об образовании в Российской Федерации, поскольку назначение дополнительной стипендии не является основанием для прекращения оказания учащимся государственной социальной помощи.

После того, как прокуратура направила в адрес вуза соответствующее представление, студентке продолжили выплачивать социальную стипендию, погасив задолженность за четыре месяца, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по протесту прокуратуры республики внесены изменения в отдельные нормы Положения о стипендиальном обеспечении, принятого в этом вузе.