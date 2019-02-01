Жительница Шумерлинского района оштрафовна за ложный донос

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

38-летней жительнице села Юманаи Шумерлинского района было предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе и обвинении человека в совершении тяжкого преступления.

В июне этого года женщина обратилась в следственные органы СУ СКР по Чувашии с заявлением о том, что ее якобы избил и изнасиловал односельчанин в присутствии других людей, которые пришли провожать его сына в армию. Таким образом, она обвинила его в совершении тяжкого преступления. Однако в ходе проверки эти сведения не подтвердились, а в отношении самой заявительницы возбудили уголовное дело за ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Поскольку обвиняемая не судима, свою вину в полном объеме признала, ей инкриминировалось преступление небольшой тяжести. По ее ходатайству уголовное дело постановлением суда прекращено с назначением сельчанке судебного штрафа в 8 тысяч рублей.

Опубликовано: 30 декабря 2019 г.


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