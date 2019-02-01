В Чебоксарах появилась скульптура Ивана Грозного

Царское начало музея под открытым небом

26 декабря, под занавес юбилейного для Чебоксар года, в столице Чувашии, в сквере имени Константина Иванова, появился первый экспонат будущего музея под открытым небом – скульптура Ивана IV Грозного. Как известно, в становлении Чебоксар многое связано с именем этого русского царя. Именно к Ивану Грозному чуваши направляли своих представителей с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Именно по его указу в Чебоксарах была построена крепость, основаны Введенский собор и Троицкий монастырь.

Идея установки подобного памятника или скульптуры горячо обсуждалась городским и ученым сообществом. На эту тему было проведено голосование на портале «Открытый город», где мнения хоть и ощутимо разделились, но небольшой перевес все же был у сторонников того, чтобы в Чебоксарах такая скульптура появилась. В конце концов, для воплощения идеи в жизнь был выбран не монументальный, а музейный формат (деликатное решение – как успели назвать такой формат в соцсетях первые зрители).

При подготовке к юбилею города историкам приходилось снова и снова обращаться к документам, воссоздавая историческую канву появления Чебоксар. В том числе и к личности Ивана Грозного. На открытии скульптуры доктор исторических наук, декан историко-географического факультета ЧГУ Олег Широков назвал царя «одной из выдающихся фигур отечественной истории», правителем, который «сумел предпринять ряд решительных шагов, направленных на укрепление единства Русского государства», при котором «была проведена административная реформа, создано профессиональное войско, издана первая русская печатная книга».

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, в свою очередь, отметил, что «русский царь Иван IV Грозный заложил в Чебоксарах основы православия». По его велению в 1555 году в Чебоксары прибыл первый архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, освятивший город иконой Владимирской Божией Матери (она по сей день хранится во Введенском соборе). Тогда же здесь стали строиться первые храмы.

К открытию скульптуры администрация города Чебоксары подготовила киноролик о становлении Руси как государства с комментариями историков о роли в этом Ивана IV Грозного. Отмечено, в частности, что за время его правления территория государства увеличилась больше чем в два раза, достигнув 5,4 млн кв. км, численность населения приблизилась к 10 млн человек и было построено больше чем полторы сотни городов и крепостей. В том числе и деревянная Чебоксарская крепость – стратегически важный форпост зарождающейся империи.

Скульптура ожидаемо поставлена в историческом месте, но почти неожиданно для всех названа первым экспонатом будущего музея под открытым небом. Как пояснила заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева, музей появится со временем. Показать и рассказать будет о чем. Ведь здесь располагалась Чебоксарская крепость. И здесь же, как подтверждают археологи, историки, была захоронена Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.

Справка «СЧ» «Царская» скульптура отлита в мастерских московской галереи «Бронзовое чудо», ее автор – скульптор Игорь Кондратович. Высота мини-памятника – всего полметра. Стоять он будет в сквере, покрытый антивандальным и противоударным стеклом, красиво подсвеченный лампами солнечного цвета. Рядом, с такой же современной подсветкой, расположилось табло с информацией об этом экспонате. Дорогая работа приобретена не за счет городского бюджета – это дар Чебоксарам мецената Всеволода Рощина.

Фото gcheb.cap.ru