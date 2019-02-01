Растите в инкубаторе

Собираюсь заняться бизнесом. Знакомый предприниматель посоветовал сначала обсудить идею в бизнес-инкубаторе. Ему там когда-то помогли бизнес-план составить. А еще какую поддержку можно получить в этой структуре?

Александр Смелов, г. Ядрин

— Республиканский бизнес-инкубатор — универсальная площадка для запуска и развития собственного бизнеса: на бесплатной основе разрабатывает бизнес-планы и технико-экономические обоснования, оказывает консультации по вопросам ведения бизнеса, проводит семинары, тренинги, лекции, конкурсы как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, — перечислил руководитель Республиканского бизнес-инкубатора Василий Викторов.

С нынешнего года бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии реализуют региональный проект «Популяризация предпринимательства». В рамках регионального проекта предполагается реализация мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность населения посредством наставничества опытных бизнесменов, проведения открытых уроков с участием действующих предпринимателей, проведения деловых игр, конкурсов, форумов и пр. Кроме того, для участников проекта организовано обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности, в том числе помощь в выборе бизнес-идеи, формировании бизнес-плана, развитии личностных качеств.

Также с 2019 года Республиканский бизнес-инкубатор реализует совместный продукт с АО «Корпорация «МСП» — мероприятия по «выращиванию» предприятий производственного сектора, которые позволяют бизнесменам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, получить доступ к финансовым и материальным ресурсам, найти новые источники сбыта своей продукции, стать надежными поставщиками.

Елена Ананьева

Фото: Республиканский бизнес-инкубатор с 2006 года поддерживает предпринимателей.