Свое дело начинается с «Азбуки»

Вы решили открыть свой бизнес или только-только стали предпринимателем и немного сомневаетесь — верным ли курсом идете. Очень нужен профессионал, который бы оценил вашу бизнес-идею, подсказал, как разработать оптимальный бизнес-план, научил планировать расходы… В Республиканском бизнес-инкубаторе знают, где найти таких консультантов.

В ноябре на площадке бизнес-инкубатора ЧГУ Республиканский бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии и центром «Мой бизнес» провели бесплатный недельный тренинг «Азбука предпринимателя». Напомним, данный тренинг разработан АО «Корпорация «МСП» и предназначен именно для потенциальных и начинающих предпринимателей с целью обучения навыкам создания бизнеса «с нуля» — от формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

Во время тренинга, включавшего лекции, дискуссии, упражнения, бизнес-кейсы, работу в малых группах с последующей презентацией на флип-чарте и дальнейшим обсуждением результатов, слушатели получали главное-практические инструменты для создания бизнеса.

Интерактивная методика тренинга позволила вовлечь участников в процесс обучения, наладить коммуникации внутри групп, рассмотреть на примере реальных бизнес-кейсов ситуации, с которыми предприниматель может столкнуться в процессе создания или развития своего бизнеса, и сформировать возможные варианты действий в той или иной ситуации. Закрепляя теорию практическими навыками, слушатели активно использовали учебное пособие «Азбука предпринимателя» и учебную тетрадь «Бизнес-план».

Говорят участники «Азбуки предпринимателя»

Дмитрий Харитонов, ищет свою нишу в бизнесе:

— Я уволился с работы, решил стать предпринимателем. Через Интернет узнал, что Республиканский бизнес-инкубатор предоставляет помощь начинающим предпринимателям. Записался на тренинг. Получил полезную информацию в виде базовых знаний и навыков ведения бизнеса. Узнал, какая еще бесплатная поддержка на республиканском уровне оказывается таким, как я.

Ольга Варламова, открывает центр «Счастливая семья:

— На тренинге были разные спикеры, но все —профессионалы своего дела, практики. Это и предприниматели, и бухгалтеры, и налоговые работники. Они так вдохновили меня на реализацию проекта! Имея компетенции в сферах педагогики психологии и управления, хочу создать систему профилактики разводов, поддержки семей, бороться против домашнего насилия, ну и агентство знакомств — в перспективе. А еще — бесплатная школа осознанного и ответственного родительства.

Сейчас планирую встретиться с представителем Общественной палаты Чувашии, чтобы обсудить возможность включения моего проекта в национальный проект «Демография». Это направление мне подсказали уже на «Фабрике предпринимательства» — образовательном курсе, проводимом тем же бизнес-инкубатором.

В общем, Республиканский бизнес-инкубатор — мой надежный навигатор.

Роза Тепеева, розничный бизнес:

— Работала в организации, я юрист по образованию, но, в конце-концов, поняла, что мне трудно работать на кого-то. Полтора месяца назад оформилась в качестве индивидуального предпринимателя, и, перед тем как пойти на «Азбуку предприинимателя», уже получила торговое место на чебоксарском рынке, встала за прилавок.

У нас дом в деревне — выращиваем с мужем ягоды, овощи, есть опыт выращивания грибов-вешенок, так что мой прилавок пустовать не будет.

Тренинг дал мне новые знакомства, уверенность в себе, я поняла, что бизнес — это мое. Тем более что нас продолжают поддерживать: после прохождения тренинга «Азбука предпринимателя» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» за мной закрепили наставника — успешного представителя бизнес-сообщества региона. К нему всегда можно обратиться как за профессиональной консультацией, так и за моральной поддержкой.

Андрей Волков

Фото из архива РБИ: «Студенты экономического факультета ЧГУ, участники «Азбуки», методом мозгового штурма выбирают оптимальную стратегию развития предприятия».