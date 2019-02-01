Последний призыв

Читатель наверняка догадался, что речь пойдет о последнем военном призыве в Красную Армию в ноябре — декабре 1944 г. Нет, не ищите в сегодняшнем выпуске рубрики упоминания об их подвигах или гибели в эти последние дни предпобедного 1944 года — это будет позже, в 1945-м. К концу 1944 года четырехлетняя война перемолола значительную часть мужского населения страны, и та была вынуждена призвать и мальчишек 17 лет. Среди 1 миллиона 156 тысяч 727 человек доля призывников 1926 и 1927 годов рождения весьма внушительна. Да, их берегли — все же последний резерв страны, но после предусмотренного 6-месячного срока подготовки в запасных частях многих ждал фронт. Среди 280 тысяч погибших призывников 1944 года немало и наших земляков — около 500 человек. Более 2 тысяч вернутся домой с боевыми наградами. Но пока гибнут на поле боя и совершают подвиги их товарищи постарше.

17 декабря 1944 г., воскресенье

За освобождение Литвы от фашистских захватчиков сложил свою голову 27-летний красноармеец Василий Никифорович Николаев из деревни Чувашские Тимяши Ибресинского района. Снайпер 1001-го стрелкового полка красноармеец Николаев провоевал на фронте меньше месяца — Ибресинский райвоенкомат призвал его на фронт 18 ноября. Врачи сборного эвакогоспиталя № 3443 не смогли спасти его после тяжелого ранения, и в воскресенье, 17 декабря, его не стало. Красноармейца Николаева похоронили в братской могиле № 21 на русском кладбище литовского города Паневежис. Домой мужа не дождалась жена Дарья Никифоровна.

В этот день «Красная Чувашия» на первой странице опубликовала фотографию колхозницы колхоза «Сталинец» Цивильского района Евдокии Ефимовны Ефимовой. Указом Президиума Верховного Совета СССР ей первой в республике присвоено почетное звание «Мать-героиня» с вручением ордена «Мать-героиня».

18 декабря 1944 г., понедельник

Уроженец Ядринского района гвардии красноармеец Федор Михайлович Яковлев, радиотелеграфист роты связи 4-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, «18-19.12.44 года проявил мужество и отвагу — под огнем противника быстро работал на рации, обеспечив командира батальона связью с КП полка, чем содействовал успешному выполнению боевых задач батальона. Во время отражения контратаки противника 18.12.44 года помимо своих прямых обязанностей принял участие с автоматом в отражении контратаки и уничтожил 3 солдат противника». За этот подвиг приказом по полку от 28 декабря 1944 г. наш земляк был награжден медалью «За отвагу».

19 декабря 1944 г., вторник

Медаль «За отвагу» нашла своего героя — чебоксарца Александра Федоровича Федорова. Заместитель командира отделения 2-й стрелковой роты 26-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии Карельского фронта «в бою 25.10.1944 года по оседланию дороги Печенга — Рованиеми проявил мужество и отвагу. Стойко отбивал огнем ручного пулемета атаку гитлеровцев, уничтожив при этом 8 немецких солдат. Первый обнаружил обходящих с фланга гитлеровцев и очередями пулемета заставил их залечь, чем дал возможность своему взводу развернуться и отбить атаку противника».

20 декабря 1944 г., среда

Арсений Леонтьевич Крылов из села Байдеряково Яльчикского района был рядовым, но ему уже доверили командовать отделением 835-го стрелкового полка 237-й стрелковой дивизии. Командир — значит, надо быть впереди, рискуя собой, вести бойцов в бой… Боевые товарищи похоронили своего командира в селе Сланец Кашицкого района Чехословакии. Домой сына не дождалась мать Крылова Аграфина Степановна.

21 декабря 1944 г., четверг

В этот день отличился гвардии красноармеец Самуил Маркович Верхолаз, призванный Чебоксарским РВК. Будучи телефонистом взвода управления 1-го дивизиона 27-го гвардейского минометного полка, он «в наступательных боях с 21 по 29 декабря 1944 года в районе Озоли обеспечил бесперебойную связь между КНП и ОП дивизиона. 24 декабря, когда противник предпринял ряд ожесточенных контратак, тов. Верхолаз все время находился на линии и благодаря своевременному устранению порывов телефонной линии дивизион своим огнем отразил свыше 9 контратак противника». За свои подвиги отважный телефонист 6 января победного 1945 года будет награжден медалью «За отвагу».

22 декабря 1944 г., пятница

«При прорыве обороны противника 7.10.1944 года в районе горы Малый Кириквайвишь в числе первых ворвался в расположение противника, где огнем автомата уничтожил трех гитлеровцев», — такую запись о подвиге гвардии младшего сержанта Ильи Михайловича Куракина, стрелка 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й армии Карельского фронта сохранили фонды Центрального архива Министерства обороны. За свой подвиг гвардии младший сержант Куракин был удостоен медали «За отвагу».

На освобожденной территории Венгрии сформировано Временное правительство.

В этот день «Красная Чувашия» разместила портрет Героя Советского Союза Ильи Мешакова и небольшой очерк о нем. Мы не можем не процитировать несколько предложений из газетной статьи 1944 года: «Красная Армия воспитала Илью Мешакова, вырастила прекрасным воином. За мужество и отвагу, проявленные в боях против немецких захватчиков, правительство присвоило ему 3 июня 1944 года почетное звание Героя Советского Союза. Даже об этом важном событии в жизни Илья Мешаков умолчал в своих письмах. Только тогда,

когда радостная весть дошла до родных мест и мать попросила сына подтвердить приятную новость, он ответил коротко: «Радуйся, мама, единственный твой сын стал Героем Советского Союза».

Нашему знатному земляку — Герою Советского Союза Илье Григорьевичу Мешакову слава!»

Кстати, документы о представлении Ильи Мешакова к высокому званию Героя Советского Союза долгие годы и даже десятилетия не удавалось разыскать. Лишь когда в музее боевой славы средней школы №57 г. Чебоксары оформляли экспозицию о нем (в школе учились две правнучки Героя — Анастасия и Екатерина), выяснилось, что при оформлении наградного листа были допущены ошибки в написании фамилии будущего Героя. Вначале его назвали Мешашиковым, потом переделали на Меньшикова. В таком виде и подписал наградной лист командующий войсками 3-го Украинского фронта генерал армии Родион Малиновский.

Следует сказать, что Илья Мешаков — один из самых молодых Героев из числа уроженцев Чувашии.

23 декабря 1944 г., суббота

Четыре боевые награды получит за войну уроженец деревни Демешкино Мариинско-Посадского района гвардии красноармеец Иван Константинович Лукоянов. Ковочного кузнеца батареи 76-мм пушек 24-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта в этот день наградили медалью «За отвагу» «за сохранение конского состава, за то, что он в бою 7.10.1944 года, будучи связным командира батареи, точно и своевременно выполнял все получаемые приказания. Следуя с донесением, тов. Лукоянов попал под сильный огонь противника, несмотря на это, донесение было доставлено в срок. Кроме этого, тов. Лукоянов, пренебрегая явной опасностью, вынес из-под огня противника раненого товарища, которому грозила опасность попасть в плен».

Заряжающий орудия батареи 45-мм пушек 16-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 3-го Украинского фронта гвардии ефрейтор Михаил Иванович Макашкин из Красночейского района «во время взятия авиационного склада севернее города Секешфахервар 23.12.44 года, находясь у орудия, заряжал его и обеспечивал быстрое и точное ведение огня по контратакующему танку. В результате атака была отбита». А результатом для гвардии ефрейтора Макашкина стала медаль «За отвагу». Она ему будет вручена в последний день предпобедного 1944 года.

От Советского Информбюро.

Из оперативной сводки за 23 декабря 1944 г.

В течение 23 декабря на территории Венгрии севернее города Дьендьеш наши войска, продолжая наступление в трудных условиях горно-лесистой местности, овладели населенными пунктами Кришшикатор, Салайка, Иштенмезеие, Варасо, Ердекевешд, Ивад, Надуйфалу, Казар, Вижлаш, Пуста Крако, Тот-Ма-Рокхаза.

В этот день «Красная Чувашия» опубликовала портрет лейтенанта Василия Алексеевича Алексеева из деревни Голов Красноармейского района, командира взвода 198-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 201-й стрелковой дивизии, отличившегося на Ленинградском фронте.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов