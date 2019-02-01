Благодаря вмешательству прокуратуры многодетным семьям назначены ежемесячные денежные выплаты

В ходе проверки установлено, что две многодетные семьи, имеющие четверых и пятерых детей, в октябре нынешнего года обратились в «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии с заявлением о ежемесячной денежной выплате в соответствии с региональным законодательством. Однако им было отказано в связи с тем, что ранее они уже воспользовались таким правом, то есть получали указанную выплату при рождении предыдущих детей.

Между тем до этого суд признал приведенное основание для отказа в выплате, предусмотренное документами Минтруда Чувашии, незаконным. При таких обстоятельствах отказ заявителям в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты был незаконным и нарушал права многодетных семей.

Прокуратура внесла в Минтруда соответствующее представление. После его рассмотрения нарушение устранено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время указанным семьям назначена предусмотренная ежемесячная денежная выплата.