Верховный суд оставил без изменения приговор директору стройфирмы «Строй-Групп»

Подрядчик «схимичил» на набережной

Верховный суд республики оставил без изменения приговор в отношении директора строительной компании «Строй-Групп», которая занималась благоустройством набережной в Новочебоксарске.

Руководитель компании в ноябре этого года был признан виновным в крупном и особо крупном мошенничестве.

Следственным отделом регионального УФСБ и судом установлено, что фигурант дела в октябре 2017 года заключил с управлением городского хозяйства администрации Новочебоксарска муниципальный контракт на благоустройство верхней Волжской набережной на сумму 13,7 млн рублей. А в декабре того же года подрядчик уже рапортовал о завершении контрактных работ, представив в администрацию фиктивные документы.

На самом деле не были выполнены работы на сумму свыше 2 млн рублей — такой ущерб понес муниципальный бюджет. Кроме того, в мае — августе указанного года с директором фирмы были заключены три муниципальных контракта стоимостью более 35 млн рублей по ремонту в городе автомобильных дорог. А далее выяснилось, что площадь уложенного асфальтового покрытия не соответствовала техническому заданию, нарушены требования по толщине асфальта. В итоге стоимость фактически выполненных работ оказалась меньше на сумму более 4 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела причиненный государству ущерб в размере более 6 млн рублей возмещен в полном объеме.

Новочебоксарский городской суд приговорил фигуранта дела к 4 годам условного лишения свободы и к штрафу в 250 тыс. рублей. Не согласившись с таким «жестким» наказанием, осужденный и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке. Недавно судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, оставила приговор без изменения, и он вступил в законную силу.