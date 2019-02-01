Жители Нижегородской области задержаны за кражи из чебоксарских бутиков

«Модный» приговор за любовь к «раскрученным» брендам

Он ожидает жителей Нижегородской области, задержанных чувашскими полицейскими за кражи брендовой одежды, обуви и электроники из торговых центров ряда регионов России.

Со скоростью сто тысяч в час

В отличие от многих представителей сильного пола эти товарищи ходить по магазинам любили. Парковались возле крупных торговых учреждений и разбредались по отделам одежды, обуви, техники. Да и с выбором товара долго не мучились: модные пуховики, спортивная брендовая одежда и обувь, джинсы, сумки, игровые диски и электроника. В этих отделах злоумышленники чувствовали себя, как дома. Наметанным взглядом находили нужный товар и ловким движением прятали его в специальную сумку, чтобы не сработали антикражные ворота. Ни продавцы, ни охрана ничего не успевали заметить…

В октябре-ноябре текущего года в торговом центре Калининского района в Чебоксарах таким способом были совершены 10 краж с ущербом более 100 тысяч рублей. Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике и Отдела полиции № 2 столичного УМВД изучили десятки записей с камер видеонаблюдения аппаратного комплекса «Безопасный город», пока не вычислили, на какой машине ездят «модные» воры. Судя по хронологии событий, в магазинах те промышляли не более часа, после чего иномарка сразу же выезжала за пределы республики.

Мастера перевоплощения

Действовали явно не новички. Они знали и про камеры видеонаблюдения торговых точек, и про особенности современного уголовного законодательства. Чтобы не сесть за кражи группой лиц по предварительному сговору, за что Уголовный кодекс предусматривает более тяжкое наказание, злоумышленники заходили в избранные отделы только поодиночке. Причем, по словам начальника отделения УУР МВД по Чувашской Республике подполковника полиции Дмитрия Ногаева, в одну и ту же точку могли заглянуть по два-три раза, каждый раз в новом обличье: в очках — без очков, в бейсболке — в шапочке, в классической куртке — спортивном пуховике…

В ходе комплекса мероприятий, которые сотрудники УУР МВД по Чувашии проводили во взаимодействии с коллегами из Нижнего Новгорода и Казани, было установлено, что в магазинах Чувашии побывала группа из Нижегородской области — «криминальный квартет», который регулярно выезжал за пределы родного региона на так называемый «шопинг». За период наблюдения ранее судимые мужчины «засветились» также в республиках Татарстан и Башкортостан, в Пезенской и Саратовской областях…

Последняя «гастроль»

В середине декабря, сами того не подозревая, нижегородцы отправились в свой прощальный тур в столицы Татарстана и Башкортостана. Тревожный звоночек прозвенел для приятелей в Казани, где отряд потерял одного из своих бойцов. На выходе из торгового центра 40-летнего нижегородца задержал наряд патрульных. Полицейские пробили иногороднего жителя по базам данных и узнали, что тот находится в федеральном розыске. Любопытный, кстати, товарищ, который мог бы представлять интерес для специалистов по клептомании. В Вологде «гастролер» попал на скамью подсудимых за кражу шубы и едва оказался на свободе с условным сроком — опять отправился прямиком в меховой салон за очередной «шкурой». По этой причине и был объявлен в розыск.

…Напрасно прождав подельника в машине, «джентльмены удачи» тронулись в обратный путь без него. Багажник под завязку был забит пакетами с похищенными в Уфе и Казани вещами, группе незачем было останавливаться в Чувашии. Но пришлось…

Остановка по требованию

Остановить автомашину «КИА» с номерами Нижегородской области на посту полиции «Рубеж» на выезде из Чувашии оперативникам помогли коллеги из госавтоинспекции. Пока страж дорог проверял документы водителя, дорогу иномарке перекрыл автомобиль уголовного розыска. Конечным пунктом назначения в навигаторе «гастролеров» значился Нижний Новгород — в этот раз они действительно не планировали заезжать в Чебоксары…

На опись изъятого у подозреваемых имущества потребовался не один час. Среди пятидесяти с лишним наименований товаров, обнаруженных при обыске их автомобиля, — сплошь известные и популярные, особенно среди молодежи, марки. В чем в чем, а в брендах жители соседней области разбирались неплохо. Суммы на ценниках — от 8 до 30 000 рублей, всего товара, включая различную электронику, на двести тысяч рублей.

Задержанные старательно прячут лица от объектива видеокамеры пресс-службы МВД, публичность в их промысле абсолютно не к чему. Вряд ли очередной срок за кражи заставит нижегородцев отказаться от своего основного занятия, они и раньше привлекались к уголовной ответственности за то же самое. Поэтому, к примеру, один из подозреваемых в новогоднем джемпере с санта-клаусами сначала назвался именем своего брата — надеялся скрыть, что находится в федеральном розыске за кражи. С помощью оперативников из Нижегородской области «самозванца» вывели на чистую воду. В настоящее время полицейские ряда российских регионов тоже изучают видеозаписи многочисленных эпизодов криминального шопинга «безграничных модников». Возбуждено уголовное дело…

Фото Сергея Паргеева, пресс-служба МВД по Чувашии: В ходе одной только вылазки злоумышленники забили багажник своей иномарки, что называется, под завязку. Стоимость изъятого составляет порядка 200 000 рублей.