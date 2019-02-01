Собака покусала… машину

Ехала женщина на авто по дороге в деревне Шатьмапоси Моргаушского района, вдруг на проезжую часть выбегает собака рыже-белой масти и… бросается на автомобиль. Итог для владелицы транспорта неприятный: четвероногий друг человека исцарапал оба передних крыла машины, бампер, повредил покрышку колеса…

Обо всем этом жительница Чебоксар Надежда поведала суду, обратившись к хозяйке собаки Ольге (имена изменены) с иском о возмещении причиненного материального ущерба и компенсации морального вреда. Напомним, есть правила содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах республики, утвержденные постановлением Кабинета министров республики в 2012 году. И они в данном случае были нарушены Ольгой. Просила владелица машины взыскать 19 с лишним тысяч рублей на ремонт техники и 20 тысяч за причиненный моральный вред.

В суде подтвердилось все, о чем говорила Надежда: есть протокол осмотра места происшествия, свидетели, которые подтвердили, что собака принадлежит Ольге около трех лет, она часто бродит по улице без намордника, порой — с оторванной цепью, и ведет себя агрессивно, бросается на людей и машины. Все жители ее боятся.

По закону вред, причиненный животными имуществу или конкретно человеку, подлежит возмещению их собственниками, поскольку они несут бремя содержания домашних питомцев. Согласно Правилам содержания собак и кошек на территории Моргаушского района, утвержденным решением Собрания депутатов, владельцы собак, имеющие в пользовании или собственности земельный участок, могут содержать их также в свободном выгуле на огороженной территории или на привязи. О том, что в домохозяйстве есть собака, при входе на участок должна быть предупреждающая надпись. Собаки выгуливаются на поводке и в наморднике, за исключением щенков до 3-месячного возраста и собак декоративных пород. Все собаки выгуливаются в ошейниках с номерными регистрационными знаками.

Суд пришел к выводу, что Ольга обязана выплатить стоимость восстановительного ремонта поврежденной машины. А вот насчет компенсации морального ущерба истицу не поддержал. По материалам дела не усматривается причинение физических или нравственных страданий действиями, нарушающими «личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага». А при возмещении имущественного вреда компенсация морального вреда не предусмотрена — таково действующее законодательство.

Фото chel.kp.ru

За попорченную собачьими клыками и когтями машину отвечать придется хозяину четвероного «хулигана». Если он, конечно, у него есть…