В ЧГУ имени И.Н. Ульянова создается портал «Солдаты Чувашии»

Сохраним память о подвигах предков

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам эта война не имела себе равных за всю историю Российского государства. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы войны погибло более 27 миллионов человек — от голода, бомбежек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда…

В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова ведется планомерная работа по сохранению памяти о подвигах наших соотечественников. Ярким примером является деятельность на историко-географическом факультете музея истории Великой Отечественной войны, который в настоящее время представляет собой образовательное, научно-исследовательское, культурно-просветительное учреждение и центр военно-патриотического воспитания студенческой молодежи. В нем проводятся учебные занятия, научные конференции, уроки мужества и патриотизма, встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, участниками локальных военных конфликтов; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне, разгрому милитаристской Японии.

Большую известность получила деятельность поискового клуба «Георгиевская лента» под руководством кандидата исторических наук, доцента Сергея Кодыбайкина. Быстрому взрослению студентов и приобретению ими практического опыта в значительной степени способствовало их участие в раскопках в местах боевых действий на территории Смоленской (2013 г.), Калужской (2014 г.), Тверской (2015, 2016 гг.) и Мурманской областей (2017 г.), в Крыму (2017-2019 гг.). Важное значение имело исследование поисковым отрядом и студентами факультета, членами Русского географического общества, Казанского оборонительного рубежа. За отличие в поисковом движении Сергей Кодыбайкин и члены поискового клуба «Георгиевская лента» Рамиль Гарифуллин, Татьяна Суворова (Волкова) и Эдуард Тихонов были удостоены знаков отличия Министерства обороны Российской Федерации.

В современном мире информационных технологий можно легко подменить понятия совести, чести и достоинства, исказить и преуменьшить вклад советского народа в Великую Победу, переписать историю и заслуги наших предков. Наша задача — не допустить этого. И университет ищет новые формы такой работы.

В январе — июне 2019 года на историко-географическом факультете ЧГУ был реализован региональный проект «Воинская память Чувашской Республики». Его целью было создание интерактивной карты мемориальных памятников и воинских захоронений жителей Чувашии, погибших или участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. Проект получил благожелательные отзывы от властей республики, общественных организаций, граждан.

На факультете сложился коллектив людей, которым интересна героическая история нашей Родины. Проект объединил студентов, сотрудников и преподавателей. Однако костяк группы составляют студенты, обучающиеся по направлениям «Документоведение и архивоведение», «Прикладная информатика» и «Землеустройство и кадастры». Среди наиболее активных можно назвать Дмитрия Харитонова, Анастасию Буденину, Татьяну Волкову, Марию Игумнову, Ивана Пивоварова. Каждый из них отвечает за отдельный участок работы. Кто-то больше специалист по технической и информационной части, а кто-то собирает архивные документы и опубликованные материалы. Во главе группы наставники, преподаватели факультета — кандидаты исторических наук, доценты Александр Григорьев и Михаил Харитонов.

В сентябре этого года группа приступила к реализации нового проекта — «Солдаты Чувашии». В ходе работ по выполнению первого проекта оказалось, что не хватает единого места, большой координационной площадки, где была бы сгруппирована вся информация о том периоде, размещена имеющаяся открытая документальная база источников и материалов о воинах, уроженцах и жителях Чувашской Республики, принявших участие в войне. Так зародилась идея портала «Солдаты Чувашии». Нас поддержал ректор ЧГУ Андрей Александров. Идея была выдвинута на конкурс молодежных проектов, проводимых Федеральным агентством по делам молодежи, и получила поддержку среди других четырех проектов университета.

Проект еще в процессе создания, но уже сейчас видны его основные контуры. Основным итогом станет создание портала «Солдаты Чувашии» — уникального мультимедийного онлайн-ресурса, построенного на современных информационных технологиях. Портал будет размещаться по адресу: http://soldiers.chuvsu.ru на сервере ЧГУ.

Структурно он будет состоять из нескольких тематических разделов: «Воинские части, формируемые в Чувашии», «Уроженцы и жители Чувашии — Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы», «Эвакуация и трудовой фронт», «Письма с фронта», «Видео и фотолетопись», «Литература о Великой Отечественной войне», «Виртуальные музеи Чувашии о войне», «Электронная книга памяти Чувашии». При этом уже созданный ресурс «Карта воинской памяти Чувашской Республики» станет одним из разделов.

Каждая из страниц представляет собой отдельные списки ссылок на объекты в графическом, текстовом или ином виде, несущие тематическую информацию. Некоторые содержат промежуточные разделы (страницы) для структурирования информации. Хотелось бы отметить, что на портале будут размещены не только опубликованные материалы, но и уникальные, неизвестные широкой публике. Группа активно сотрудничает с государственными архивами Чувашии, национальными библиотекой и музеем. Также осуществляется сбор свидетельств из личных архивов граждан. Ведется видео– и аудиозапись свидетельств о войне.

Конечно, не все получалось гладко. К сожалению, многие материалы, особенно из личных архивов, труднодоступны. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, из жизни они уходят один за другим. И, к сожалению, с ними уходят воспоминания о прошлом, которые помогают нам восстановить картины ужасающих событий Великой Отечественной войны. Поэтому в наше время очень важно сохранить память о каждом из них.

Проект направлен в первую очередь на увековечение памяти наших предков. Жители Чувашской Республики, которым небезразлична история родного края, все интересующиеся историей Великой Отечественной войны и военными конфликтами ХХ-XXI веков смогут найти нужную для себя информацию.

Но и практическое использование материалов портала уже началось. На базе университета проведено несколько творческих конкурсов и квестов, посвященных памятным местам на территории Чувашской Республики, проводятся просмотры художественных и документальных фильмов на военно-патриотическую тематику. Можно использовать материалы при изучении предметов исторической направленности.

Преподаватели вуза уже используют материалы, полученные в ходе реализации проекта, в преподавании при изучении Великой Отечественной войны. В школы республики направлены письма о сотрудничестве с использованием материалов портала. Архивы и библиотеки смогут расширить свою аудиторию. Государственные и муниципальные организации, ведущие учет памятников и отвечающие за их благоустройство, получат общественную поддержку. Надеемся, что портал станет местом общения и координации работы поисковых и волонтерских объединений Чувашии, где будет происходить обмен опытом заинтересованных лиц. Также в рамках проекта будет происходить обмен достоверной информацией между его участниками относительно героической истории нашей страны.

Проект «Солдаты Чувашии» только начинает свою работу. Созданы организационные и технические условия работы портала. Однако предстоит большая работа по его наполнению. Важнейшим мероприятием считаем сбор воспоминаний и свидетельств ветеранов, фотографий и других документов. Необходимо развить интерактивную карту: расширить ее функциональность, сделать ее более привлекательной. Например, связать памятные места с конкретными людьми и их подвигами, в том числе за пределами республики. Мы надеемся, что заинтересованные граждане пришлют нам свои предложения и замечания по внесению дополнительных материалов на портал «Солдаты Чувашии».

…Каждая семья чтит память своих предков, бережно хранит их награды. Слушая рассказы о подвигах, мужестве и любви к Родине героев Великой Отечественной войны, потомки испытывают чувство гордости за своих предков, стараются быть похожими на них.

Важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, и национальную гордость за страну. Для нас важен пример наших предков, для которых самопожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к Родине стали образом жизни.

Александр Григорьев,

кандидат исторических наук, доцент

Заведующий кафедрой документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, к. и. н., доцент М.Ю. Харитонов совместно со студентами ведет работу над проектом «Солдаты Чувашии».