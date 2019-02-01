В Чувашии изменилась стоимость земель населенных пунктов

На территории Чувашии завершены работы по оценке земель населенных пунктов, старт которым был дан в начале 2019 года.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.11.2019 № 485 утверждена новая стоимость более 484 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов. Результаты оценки вступят в силу первого января 2020 года. Дело осталось за малым — внести актуализированные результаты оценки в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Кадастровая стоимость появится в реестре в январе — феврале следующего года. В дальнейшем именно с этой стоимости будет рассчитываться земельный налог.

Стоимость определена БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Напомним, что это не первые работы, которые были выполнены бюджетным учреждением. В прошлом году оно оценило кадастровую стоимость жилых домов, квартир и других объектов капитального строительства, а также земель промышленности и другого специального назначения.

Ознакомиться с новой стоимостью своих участков можно на портале органов власти Чувашской Республики (www.cap.ru) в разделе «Законодательство», где было опубликовано соответствующее постановление. Если возникнут вопросы по поводу установленной стоимости, за разъяснениями следует обращаться в БУ «Чуваштехинвентаризация».

Новую кадастровую стоимость таких земельных участков, наряду с землями промышленности и иного специального назначения, а также объектами капитального строительства можно пересмотреть в комиссии при республиканском Минюсте. В комиссии при Управлении Росреестра со следующего года можно будет оспорить лишь кадастровую стоимость земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов.