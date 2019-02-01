В Чувашии изменилась стоимость земель населенных пунктов

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На территории Чувашии завершены работы по оценке земель населенных пунктов, старт которым был дан в начале 2019 года.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.11.2019 № 485 утверждена новая стоимость более 484 тысяч земельных участков в составе земель населенных пунктов. Результаты оценки вступят в силу первого января 2020 года. Дело осталось за малым — внести актуализированные результаты оценки в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Кадастровая стоимость появится в реестре в январе — феврале следующего года. В дальнейшем именно с этой стоимости будет рассчитываться земельный налог.
Стоимость определена БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Напомним, что это не первые работы, которые были выполнены бюджетным учреждением. В прошлом году оно оценило кадастровую стоимость жилых домов, квартир и других объектов капитального строительства, а также земель промышленности и другого специального назначения.
Ознакомиться с новой стоимостью своих участков можно на портале органов власти Чувашской Республики (www.cap.ru) в разделе «Законодательство», где было опубликовано соответствующее постановление. Если возникнут вопросы по поводу установленной стоимости, за разъяснениями следует обращаться в БУ «Чуваштехинвентаризация».
Новую кадастровую стоимость таких земельных участков, наряду с землями промышленности и иного специального назначения, а также объектами капитального строительства можно пересмотреть в комиссии при республиканском Минюсте. В комиссии при Управлении Росреестра со следующего года можно будет оспорить лишь кадастровую стоимость земель сельскохозяйственного назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов.

Опубликовано: 20 декабря 2019 г.


Читайте также:

Материалы Государственного фонда данных переводят в электронный вид
Является ли теплица объектом недвижимости?
Зачем кадастровому инженеру паспорт соседей?
В Чувашии проводится оценка земель населенных пунктов
Как стать хозяином заброшенного участка
Как установить запрет на распоряжение своим имуществом
Росреестр рекомендует перед началом строительства изучить градостроительный план
Что делать, если сосед построил баню слишком близко к забору

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.