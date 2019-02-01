На селе возводятся новые системы канализации с очистными сооружениями

Для жителей республики и для «здоровья» Волги

Новая система хозяйственно-бытовой канализации строится сейчас в Вурнарах: прокладываются трубы, устанавливаются железобетонные колодцы. Местные жители надеются, что скоро в поселке будет совсем как в городе.

Напомним, строительство нового коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями стоков производительностью 1800 кубометров в сутки в Вурнарах ведется в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги», который является частью масштабного нацпроекта «Экология». Реализация мероприятия находится под контролем Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, объект в Вурнарах — один из 13, что будут построены или реконструированы за пять лет, с 2019 по 2024 год, в ходе исполнения проекта.

КСТАТИ Проектно-сметную документацию строительства нового коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями подготовил филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», который является социально-ответственным предприятием Вурнарского района и вносит большой вклад в развитие территории.

Не секрет, что Вурнары граничат с хвойными лесами, окружены мелкими водоемами и речушками, впадающими в Цивиль, что в свою очередь несет свои воды в Волгу. Современные и надежные системы водоочистки новой канализационной системы поселка позволят улучшить водную экосистему Вурнарского района, а в целом — внести свой вклад и в оздоровление Волги, куда будут стекать незагрязненные воды.

Кроме того, это большое благо и для местных жителей, считает заместитель главы администрации Вурнарского городского поселения Алексей Степашин. Во-первых, благодаря проекту в поселке обновится старая система канализации, ведь сооружения на некоторых участках строились 30-40 лет назад, и сейчас то и дело выходят из строя. А поскольку в строительстве используются современные износостойкие материалы, то и послужат такие коммуникации еще нескольким поколениям. Во-вторых, по данным администрации, к новому объекту подключится максимально возможное количество домохозяйств — около 1800. А значит, людям станут доступны абсолютно такие же комфортные условия, как в городе.

«Вурнарцы очень довольны начатым делом, все ждут, когда к ним подведут и подключат систему», — говорит Алексей Николаевич, отмечая, что строительство в самом разгаре, несмотря на непростые погодные условия работа активно продолжается, администрация постоянно контролирует ход строительства, которое должно завершиться к осени следующего года.

Фото cap.ru: Как доложили в администрации Вурнарского городского поселения, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, задействовано около 40 рабочих и 15 единиц строительной техники. Завершить строительство планируется в 2020 году.