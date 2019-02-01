«Росгосстрах» расширяет свое предложение за счет новых продуктов страхования здоровья и имущества

Полис на долгую жизнь

В преддверии Нового года «Росгосстрах» предлагает жителям Чувашской Республики новые программы страхования здоровья, имущества и автострахования. Это так называемые «коробочные» продукты», с заранее заданными ценовыми параметрами, не требующие осмотра и очень удобные в оформлении. Важная особенность этих страховок еще и в том, что их можно как оформить на себя, так и преподнести в подарок.

«Впереди у нас череда праздников — Новый год, Рождество, а там недалеко и до Дня защитника Отечества и 8 марта. Наши новые продукты могут стать прекрасным подарком на любой из этих праздников, — убежден директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Чувашской Республике Алексей Пирожков. — Со стороны дарящего это будет проявление не только любви и уважения, но также заботы о здоровье и благосостоянии родных и друзей».

Продуктовый арсенал «Росгосстраха» пополнили 6 новых программ страхования. Три из них расширяют предложение в исторических для компании видах — автостраховании и страховании жилья. Программа «Каско. Профессионал» предназначена для опытных водителей и предусматривает возмещение ущерба, нанесенного автомобилю клиента по вине третьих лиц. А в покрытие программы «Помощь на дороге», реализуемой совместно Российским автомобильным товариществом, входит широкий спектр сервисных услуг, которые могут понадобиться автомобилисту при возникновении неисправностей или после ДТП: эвакуация, вскрытие дверей, подзарядка аккумулятора, запуск заглохшего двигателя, юридические консультации и т.п. Продукт имущественного страхования «Ваше жилье» подходит для типовых квартир и недорогих домов — полисом покрывается большинство характерных для них страховых случаев, в частности, таких, как залив, аварии инженерных систем, повреждение огнем.

Еще три программы — медицинское страхование. Это, в частности, продукт телемедицины «Доктор онлайн» с возможностью получения клиентами дистанционных консультаций по широкому спектру заболеваний, реализуемый совместно с компанией «Национальная медслужба». Флагманами же линейки являются программы страхования на случай диагностирования онкологических заболеваний «Здоровье дороже» и «Лечение без границ» (вторая программа предусматривает возможность получения медицинской помощи в зарубежных клиниках и включает риски других критически опасных заболеваний). Как уверяет курировавший разработку новых продуктов член Правления «Росгосстраха» Олег Меркулов, от имеющихся на рынке предложений они отличаются тем, что имеют максимальную сумму страхового покрытия на лечение и минимальные исключения, при которых заболевание не признается страховым случаем.

«Нам удалось совместить разумные ценовые параметры и оптимальное страховое покрытие. Оно рассчитано таким образом, что его должно быть достаточно на лечение самых сложных заболеваний — таких как, например, рак крови, где требуется дорогостоящая трансплантация костного мозга. Лимит по программе «Здоровье дороже» составляет 8 миллионов рублей, по «Лечению без границ» — 18 миллионов рублей, — рассказал Олег Меркулов. — При этом годовой договор страхования по этим программам стоит 9800 и 19500 рублей соответственно. К тому же есть возможность покупки полисов на полгода — соответственно, за полцены. Это невысокая плата за реальный шанс выстоять в схватке со смертельно опасной болезнью!»

Актуальность страхования от рака при довольно высокой распространенности этого заболевания в России подтверждает президент Межрегиональной общественной организации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. «Страховка дает шанс сразу после постановки диагноза попасть в правильные руки, вовремя начать лечение и пройти его в полном объеме, по утвержденным и доказавшим эффективность стандартам», — говорит она.

Программа предусматривает, что сопровождение пациента продолжается в течение трех лет — партнеры страховой компании помогают пациентам быстро собрать нужные документы, поддерживают психологически, направляют в клиники и профильным врачам с учетом их специализации — чтобы оказываемая помощь была наиболее эффективной. «Человеку просто не позволят опустить руки и остановиться в лечении, проследят чтобы не «забыл» пройти обследование во время ремиссии, — заверил Олег Меркулов. — А при правильном лечении и соблюдении стандартов диагноз «рак» и в нашей стране уже не является приговором».