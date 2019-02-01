Школьные автобусы попадают в ДТП

Опять виноват «человеческий фактор»?

Радует, что в сельских районах организовано транспортное обеспечение учащихся. Сейчас на более чем 700 маршрутах перевозится свыше 12 тысяч детей. Школьные автобусы оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС, тахографами и проблесковыми маячками. Идет замена технически изношенных автобусов. Однако в школьном транспорте не всегда безопасно.

Водители не соблюдают дистанцию

По итогам 11 месяцев этого года по республике зарегистрировано пять дорожно–транспортных происшествий с участием школьных автобусов из Чебоксарского, Ибресинского, Цивильского и Яльчикского районов. Из них в трех случаях ДТП произошли по вине водителей. В результате двух происшествий пострадали 13 человек, в том числе 11 детей. В прошлом году за тот же период с участием автобусов общеобразовательных организаций Канашского, Красноармейского и Козловского районов совершено четыре ДТП, три из них опять-таки по вине водителей школьных автобусов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Прокурорские проверки таких происшествий, в том числе с участием ГИБДД, показали, что их можно было бы избежать при ответственном подходе к вопросам перевозки детей со стороны водителей автотранспортных средств и их организаторов. В основном ДТП, совершенные в этом году по вине водителей школьных автобусов, произошли из-за несоблюдения ими необходимой безопасной дистанции до впереди движущегося транспорта.

Прокурорами Батыревского, Красноармейского, Порецкого, Цивильского, Ядринского, Яльчикского районов, Алатырским и Шумерлинским межрайонными прокурорами установлены факты несоответствия требованиям федерального законодательства положений локальных актов общеобразовательных организаций, связанных с перевозкой детей, на них принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены.

В некоторых населенных пунктах нет крытых остановочных павильонов. Такие факты в ходе проверок выявили прокуроры Ибресинского, Урмарского районов и Алатырский межрайонный прокурор. Конечно, принимаются меры по исправлению не очень приятной для школяров ситуации, особенно в зимние холода. К примеру, Алатырский межрайонный прокурор по факту отсутствия остановочных крытых павильонов для ожидания детьми школьных автобусов в суд направил административное исковое заявление с требованием обязать администрацию района установить их, и в настоящее время решение суда исполнено.

Очень странный техосмотр

Есть районы, где не обеспечивается соответствие технического состояния школьного транспорта требованиям безопасности дорожного движения, не исключено, что на линию могут выйти неисправные автобусы, а такого быть не должно. Например, в Климовской средней школе Ибресинского района на момент проверки механик не проводил технический контроль школьного автобуса, а в путевом листе значилось, что он исправен и разрешение на выезд получено…

Также не соответствовала реальному времени настройка тахографа, что не позволяло объективно оценить, соблюдается ли водителем время труда и отдыха. Районным прокурором в отношении руководства школы возбуждено дело об административном правонарушении, кроме того, в его адрес внесено представление, по итогам их рассмотрения нарушения закона устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В отдельных районах установлены случаи ненадлежащего оформления документов, связанных с организованной перевозкой детей автомобильным транспортом. Так, оздоровительная организация в Канашском районе не обеспечила соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами по маршруту «ДОЛ «Космонавт» — ДЮСШ «Импульс». Не были подготовлены программа маршрута и схема посадки детей в автобус. В их списке отсутствовали инициалы и телефоны родителей. Также не было организовано хранение оригиналов документов после каждой групповой перевозки детей, учет ДТП с участием школьного транспорта и нарушений ПДД. Путевой лист выдан на текущий день без сдачи такового за предыдущий день. Кроме этого не было организовано проведение послерейсового медицинского освидетельствования водителя по возвращении в гараж. И в этом случае виновные не избежали дисциплинарной и административной ответственности.

Случаи ненадлежащего оформления документов при перевозке детей автотранспортом пресечены и по инициативе прокуроров Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Чебоксарского, Ядринского, Яльчикского районов, Ленинского, Московского районов Чебоксар и Новочебоксарска.

К сведению Всего по результатам прокурорской проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при перевозках детей автотранспортом за март-октябрь нынешнего года выявлено 314 нарушений, принесено 52 протеста, внесено 111 представлений. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 80 должностных лиц, в суд направлено 4 исковых заявления, возбуждено 38 производств по делам об административных правонарушениях, объявлено 6 предостережений.

Фото с сайта dneprovec.by: Когда в автобусе едут дети, водитель несет двойную ответственность за соблюдение правил дорожного движения.