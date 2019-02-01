Девушка из Чувашии отправилась в кругосветное путешествие на мотоцикле

«Посмотреть мир, узнать, о чем думают люди…»

Уроженка Чебоксар Евгения Чебанева, жившая в последнее время в городе Балашихе Московской области, приняла решение уволиться с работы и отправиться в кругосветное путешествие на любимом мотоцикле. Сейчас девушка находится в Дагестане. В интервью информагентству РИА «Дагестан» она рассказала о своем путешествии.

— Откуда начался Ваш маршрут?

— Мое путешествие началось 19 ноября этого года с Красной площади в Москве.

— Когда Вы прибыли в Дагестан? Куда отправитесь после?

— В Дагестан приехала неделю назад. Не ожидала, что тут при трех градусах тепла ехать холоднее, чем при минусовой температуре в Москве. Поэтому попросила родителей прислать сюда теплые вещи. Также один из моих подписчиков в социальной сети отправил мне посылку — стельки с подогревом. Вчера забрала все посылки, а сегодня местные ребята помогли установить все необходимые вещи на мотоцикл. После Дагестана собираюсь посетить Азербайджан.

— Какой у Вас общий маршрут?

— Общий маршрут составит порядка 150 тысяч километров через все континенты. После Азербайджана отправляюсь в Грузию, оттуда в Турцию, далее по югу Европы в Африку. Хочу проехать африканский континент по кругу, потом в Юго-Восточную Азию, Австралию, Южную и Северную Америки и вернуться в Россию, проехав ее в обратном направлении из Владивостока в Москву.

— Приходилось ли ранее преодолевать такие большие расстояния?

— Расстояния в 150 тысяч километров еще преодолевать не приходилось. Но в 2017 году была поездка из Москвы во Владивосток. А в 2018 году я проехала по маршруту Москва — Ямбург — Средняя Азия (Памирский тракт) — Сочи.

— Что движет Вами, какова цель этого путешествия?

— Мне интересно посмотреть на мир, увидеть других людей, узнать, чем они живут, о чем думают и как видят этот мир. Хочу открыть для себя что-то новое. Качественно вырасти над самой собой.

— Часто ли подводит мотоцикл?

— Не скажу, что часто. Поломки бывают, как и у любой техники. Но, как правило, везде находятся добрые люди, которые готовы помочь. И это очень здорово!

— Расскажите немного о себе.

— Сейчас мне 30 лет. Родилась в Чебоксарах Чувашской Республики. После школы поступила в московский вуз. После окончания учебы купила себе мотоцикл. Ездила в основном по городу. Потом у меня возник интерес к путешествиям на мотоцикле. После нескольких поездок по стране решилась на кругосветное путешествие.

Арслан Алиев

Фото riadagestan.ru: Евгения Чебанева пока точно не знает, сколько продлится ее путешествие. «Четких сроков нет, — рассказала она журналисту. — Невозможно строго следовать графику, так как всегда происходят непредвиденные ситуации. Но, думаю, что путешествие растянется на 2,5-3 года.