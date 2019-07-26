«Адмирал Кузнецов» пострадал в пожаре

Вчера утром в одном из отсеков тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», где с 2018 года, напомним, проводился ремонт, произошел пожар.

Как сообщают мурманские СМИ, возгорание могло произойти из-за сварочных работ. Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы, и пожарным расчетом судоремонтного завода пожар был остановлен. Рабочие эвакуированы. Однако 10 человек пострадали, список имен опубликован «Пятым каналом» вчера вечером. По данным Северного флота, их здоровью ничто не угрожает. СФ также добавляет, что к ликвидации возгорания были привлечены штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся на крейсере. Ситуацию взял под личный контроль глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Напомним, что на боевом корабле «Адмирал Кузнецов» в разные годы служили и молодые люди из Чувашии, проходящие как срочную службу, так и по контракту. Навестить земляков на корабль приезжали в каникулы и наши школьники. Однако какой-либо официальной информации о том, находился ли на крейсере в момент пожара или во время ликвидации возгорания кто-нибудь из уроженцев республики, нет. Но, как стало известно «СЧ» из собственных источников, «срочников» из Чувашии среди проходящих службу на «Адмирале Кузнецове» на данный момент нет, сведения о контрактниках еще уточняются. «СЧ» следит за развитием событий.