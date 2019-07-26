Хоккейный центр обгоняет школу

А садики не успевают

Вчера изрядно подморозило, и запланированная поездка премьер-министра Чувашии Ивана Моторина по четырем строящимся объектам в Чебоксарах для ее участников оказалась непривычно «чистой»: чиновникам не пришлось менять офисные ботинки на резиновые сапоги, которые припасены для таких случаев, а журналисты спокойно следовали за проверяющими по стройплощадке. «Устранить недочеты, решить проблемы со стройматериалом, поторопиться…» — ставил задачи перед подрядчиками председатель Кабинета Министров, интересуясь тем, как продвигаются работы.

С ледовой машиной дело пойдет быстрее

Работы на стройплощадке Регионального центра по хоккею (при Чувашском кадетском корпусе ПФО имени А.В. Кочетова), который, напомним, возводится в рамках республиканского проекта «Спорт — норма жизни», входящего в масштабный нацпроект «Демография», ведутся и внутри, и снаружи двухэтажного здания. Одни рабочие готовят стены под покраску, другие покрывают полы, третьи, пока земля не покрылась снегом, благоустраивают территорию, устанавливают уличные светильники…

— В целом работы выполнены почти на 80 процентов. Сегодня дали тепло, а значит, внутренняя отделка пойдет быстрее. Очень ждем, когда подвезут ледовую машину для заливки хоккейного поля, даже кран вызвали для ее разгрузки, как-никак весит она свыше пяти тонн. С машиной дело пойдет еще быстрее, — рассказывал по ходу осмотра будущего катка прораб «ПМК–8» Эдуард Леонтьев. — Только прошу, не наступайте на решетку, трубки поломаете! — пожурил он журналистов, осмелившихся расположиться для более удобной съемки на поле, чем-то напоминающем огромную многослойную вафлю. — Скоро ее забетонируют, а потом «накроют» искусственным льдом.

На очереди – установка трибун для болельщиков. По словам главного инженера Павла Михайлова, тут будет 300 посадочных мест, включая 7 специальных мест для инвалидов. Строители работают в темпе, не забывая при этом о качестве выполнения работ. К февралю они планируют закончить чистовую отделку здания, а к маю будущего года — завершить благоустройство. По контракту к концу весны все работы должны быть выполнены.

А в октябре, пообещал директор спортивной школы олимпийского резерва № 4 Минспорта Чувашии Олег Салтыков, центр по хоккею примет первое крупное соревнование — Межрегиональный детский турнир «Добрый лед». Как уже сообщала «Советская Чувашия», в новом центре будут заниматься воспитанники 4-й спортшколы, детские и юношеские хоккейные команды «Сокол», команда по следж-хоккею «Атал», любительские дружины, которые пока что в связи с нехваткой льда вынуждены тренироваться в раннее утреннее или же позднее вечернее время на имеющихся ледовых катках города. «Будут проводиться самые разнообразные спортивно-массовые мероприятия. Горожане смогут просто кататься на коньках. В планах открыть на базе центра женскую хоккейную секцию или спортивный класс при Чувашском кадетском корпусе», — поделился планами Олег Владимирович.

ЭЛЬВИРА МАТРЕНИНА,

зам. министра физической культуры и спорта Чувашии: «Строительство Регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе и освоение финансовых средств идет по плану, в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минспортом России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость сооружения составляет более 277 млн рублей, из них свыше 180 млн рублей выделил федеральный центр».

Между тем Иван Моторин осмотрел раздевалки, душевые и прачечные помещения. Заглянул на второй этаж, где в будущем расположатся учебные классы, тренажерный зал с витражными панорамными окнами. «Обязательства подрядчиком выполняются, объект в высокой степени готовности, — дал свою оценку премьер-министр. — Подано тепло, ведется монтаж внутренних систем водоснабжения и электроснабжения. Надеюсь, строители с поставленными задачами справятся, объект будет сдан вовремя. И у наших граждан появится еще один замечательный комплекс для развития хоккея, спорта, где будут тренироваться не только дети, но и взрослые будут проводить свой досуг с пользой для здоровья».

Один в один, а строятся по-разному

Но если строители хоккейного центра в целом придерживаются графика, то следующие два социальных объекта свои сроки уже давно пропустили. О проблемных объектах докладывал министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов. Садик в микрорайоне «Солнечный» на 250 мест по контракту должны были сдать еще в июле этого года. Однако подрядчик работы выполняет медленно, есть замечания Госстройнадзора. «Деньги выделяются, никаких препятствий в выполнении обязательств быть не должно, — резко высказался председатель правительства республики, осматривая помещения, где повсюду висят провода, беспорядочно лежат стройматериалы. — Сколько человек трудится на объекте? Нужно выходить по субботам и воскресеньям. Субподрядчик выполнил — оплачивайте. Нет материалов, нет зарплаты рабочим — тогда и дело не движется…»

Точно по такому же типовому проекту возводится детский сад и в микрорайоне «Новый город», куда дальше отправилась комиссия. Сдать этот объект также обещали нынешним летом, однако подвел подрядчик, не выполнивший своих обязательств. С недобросовестным партнером контракт расторгли. За дело взялась другая строительная организация, которая должна была завершить все работы 16 декабря. И тут строители в срок не укладываются, однако по сравнению с «братом-близнецом» из «Солнечного» дела здесь движутся гораздо быстрее.

Цифра: 998,87 млн рублей составляет сметная стоимость строительства средней школы на 1600 ученических мест в чебоксарском микрорайоне «Новый город»

На площадках установлены не только веранды, но и игровые модули — горки, турники, карусели, дорожки заасфальтированы, подрядчик подумывает обустроить парковочные места за пределами детсада. Между тем внутри здания завершается отделка помещений, устанавливаются двери с доборами, в некоторых группах уже расставляют новую мебель — столики и шкафчики, светлые помещения для групп, кажется, уже заждались своих маленьких постояльцев. Через два-три дня уложат плиткой чашу бассейна, пообещал директор Стройтреста № 3 Валерий Семенов. «Особых проблем в завершении строительства нет, постараемся сдать объект в ближайшее время», — заверил он премьера.

Напомним, старт строительству десяти детских садов в столице Чувашии был дан в рамках майского указа Президента Владимира Путина. Как отметил Иван Моторин, бюджетные средства на строительство детских садов выделены в полном объеме, все они должны быть сданы до конца года. «Задача не снимается. Выполнение идет напряженно. У объектов — разные подрядчики и разная готовность. Все зависит от организации труда, ответственного отношения подрядной организации к своим обязательствам», — подчеркнул председатель Кабмина.

Самая большая в республике

…Кипит работа и на другой стройплощадке «Нового города», где также побывал Иван Моторин. Здесь возводится самая большая, по словам Сергея Кудряшова, школа в республике. Он отметил, что строительство ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» и государственной программы Чувашии «Развитие образования». В здании установлены окна, прокладываются инженерные сети, обустраиваются внутренние перегородки, на территории укладывается брусчатка.

Сооружение действительно огромное, состоит из нескольких блоков. В школе, рассчитанной на 1600 учеников, предусмотрено два бассейна и три смежных спортзала. Пока все выполняется по графику, в работах задействовано свыше трех сотен человек. Если все пойдет по плану, то за парты новой школы юные жители микрорайона сядут уже 1 сентября следующего учебного года.

Фото Максима Васильева: Осмотром строящейся школы в «Новом городе» Иван Моторин остался довольным, чего не скажешь о садиках, припозднившихся со сроками сдачи.