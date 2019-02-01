НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

руководитель Центра мониторинга и развития образования города Чебоксары

«С прошлого года Дворец детского и юношеского творчества начал перестраивать свою работу под новые направления, соответствующие требованиям современных детей. Основная задача внедрения таких кружков — это комплексность. Ребенок приходит осваивать не только одну направленность, а сразу несколько направлений, которые в последующем пригодятся ему в будущем и сделают из него хорошего специалиста… В этой системе дополнительного образования на сегодняшний день производится отбор программ, которые соответствуют требованиям региональной политики. У каждого родителя на сегодня есть возможность обучать своих детей в таких кружках совершенно бесплатно».