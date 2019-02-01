АЛЛА САЛАЕВА

заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам

«С добрыми сердцами и горящими глазами — именно такие добровольцы города Чебоксары. Особенно хочу отметить наших коллег, кто с душой окунается в работу и порой делает невозможное. А в этот год приходилось не спать ночами, творить и действовать. И не за премии, бескорыстно и искренне. Татьяна Наумова, Анна Колесникова, Алла Петрова, Любомир Леонтьев, Дмитрий Артамонов, спасибо вам! Спасибо и 80 лучшим волонтерам — им сегодня вручили благодарственные письма за помощь в организации и проведении 550-летия города Чебоксары. Можно перечислить еще сотню мероприятий, где помогали эти ребята. И везде с энтузиазмом и большой самоотдачей».