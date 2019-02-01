Разговор о перспективах

7 декабря Михаил Игнатьев принял участие в работе I межрегионального родительского форума «Российское движение школьников как диалоговая площадка для решения проблем профессиональной навигации школьников», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Открывая форум, Михаил Игнатьев поблагодарил всех, кто принял участие в обсуждении важных проблем, несмотря на выходной день. Он напомнил, что главная цель встречи — сформировать у родительской общественности ясное представление о возможностях трудоустройства и саморазвития детей и молодежи на территории республики.

«Наша задача — больше говорить о перспективах и готовить детей к трудовой деятельности, чтобы они без страха смотрели в будущее, смогли найти для себя достойное рабочее место, будь это образование, здравоохранение, культура, спорт, социальный блок или другие сферы», — подчеркнул руководитель региона.

Участники пленарного заседания обсудили, какие профессии популярны в республике, чем привлекательны и сильны учреждения среднего и высшего образования в Чувашии и какие меры государственной поддержки оказываются молодым специалистам.