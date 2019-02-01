В Чувашии подешевели овощи

По данным Росстата на 2 декабря по отношению к 25 ноября, в Чувашии на 5% понизились средние потребительские цены на колбасу полукопченую и варено-копченую. Подешевели также помидоры свежие (на 3%).

По сообщению пресс-службы Минэкономразвития республики, на 3% за этот период снизились цены на сахар-песок, а к соответствующей дате прошлого года цены на этот продукт сложились ниже на 36%. Также наблюдается снижение цен на свинину, рыбу мороженую, вермишель, муку пшеничную, капусту белокочанную. Стабильными оставались цены на говядину, кур охлажденных и мороженых, колбасу вареную, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные.

В то же время повысились цены на яблоки — на 5%, творог — на 4%, крупу гречневую — на 3%. Есть подорожание на масло сливочное и подсолнечное.