В Чувашии подешевели овощи

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным Росстата на 2 декабря по отношению к 25 ноября, в Чувашии на 5% понизились средние потребительские цены на колбасу полукопченую и варено-копченую. Подешевели также помидоры свежие (на 3%).

По сообщению пресс-службы Минэкономразвития республики, на 3% за этот период снизились цены на сахар-песок, а к соответствующей дате прошлого года цены на этот продукт сложились ниже на 36%. Также наблюдается снижение цен на свинину, рыбу мороженую, вермишель, муку пшеничную, капусту белокочанную. Стабильными оставались цены на говядину, кур охлажденных и мороженых, колбасу вареную, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные.

В то же время повысились цены на яблоки — на 5%, творог — на 4%, крупу гречневую — на 3%. Есть подорожание на масло сливочное и подсолнечное.

Опубликовано: 10 декабря 2019 г.


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