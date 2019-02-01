Защитники прав предпринимателей помогли компании избежать крупного штрафа

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Штраф признан несоразмерным

В адрес республиканского бизнес-омбудсмена Александра Рыбакова поступило обращение от директора одной инвестиционной компании из Чебоксар с просьбой оказать содействие при рассмотрении дела об административном правонарушении, возбужденном Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ. Компании вменялось в вину необеспечение нахождения денежных средств депонентов на отдельном банковском счете в кредитной организации. Санкции по указанной статье предусматривают жесткую ответственность в виде административного штрафа в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Уполномоченный поручил сотруднику своего аппарата установить фактические обстоятельства дела и выявить возможности оказания помощи субъекту предпринимательства. При рассмотрении дела представителем подчеркивалось, что предполагаемый штраф в крупном размере будет явно несоразмерен вменяемому нарушению, является весьма значительным для субъекта малого бизнеса и не отвечает общепризнанному принципу справедливости наказания.

Приняв во внимание представленные доводы, надзорный орган в отношении компании ограничился вынесением предупреждения, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей Чувашии.

Опубликовано: 6 декабря 2019 г.


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