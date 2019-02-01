Суд поддержал дольщиков, отказавшихся доплачивать за дополнительные квадратные метры

Двое дольщиков из Чебоксар предъявили исковые требования к ООО «Фирма Три АСС» о признании за ними права собственности на квартиру.

А мотивы такие: застройщик не исполняет свои обязательства по договору долевого участия в строительстве жилья и не передает истцам-родственникам квартиру в жилом доме, введенном в эксплуатацию, ссылаясь на то, что эти дольщики не оплатили разницу между площадью квартиры по договору и ее площадью по результатам обмеров.

Калининский районный суд установил, что обязательства по оплате квартиры участниками долевого строительства своевременно исполнены исходя из ее площади, предусмотренной договором. Позже при вводе дома в эксплуатацию в результате произведенного обмера квартиры выяснилось, что произошло увеличение ее фактической площади на 1,4 кв. метра.

Сторона ответчика не оспаривала, что фирма отказывает истцам в передаче квартиры именно по причине недоплаты за увеличенную площадь объекта долевого строительства. Но суд встал на сторону дольщиков. Ведь, как сказано выше, они заплатили за квартиру, исходя из ее предварительной проектной площади, отраженной в договоре. И невнесение платы за увеличение площади жилого помещения после его обмера не является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве.

В итоге суд удовлетворил требование истцов о признании за каждым из них права собственности на квартиру и взыскал компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей в пользу каждого истца.