Здравницы Чувашии вошли в ТОП-20 лучших санаториев России

Такой рейтинг составил туристический портал ТурСтат совместно с сервисом бронирования путевок Санатории-России.рф по результатам анализа брони путевок в санатории для отдыха и лечения с 1 по 30 ноября 2019 года. Отметим, в список исследуемых субъектов не были включены курорты Крыма, черноморского побережья Кавказа и Ставрополья, с которыми тяжело конкурировать.

По популярности Чувашия пока на 20-м месте в этом рейтинге, а вот по дешевизне путевки — на втором. По данным составителей рейтинга, суточное проживание, питание и лечение в чувашских здравницах обходится постояльцам в среднем в 2080 рублей. Напомним, в России работают более тысячи санаториев, расположенных не в курортных уголках юга страны, и именно в них, по утверждению исследователей, отдыхает большинство россиян, причем чаще всего осенью.